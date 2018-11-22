Министром по делам ветеранов назначили Ирину Фриз
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Верховная Рада Украины назначила нардепа Ирину Фриз министром по делам ветеранов, сообщает корреспондент УНН.
Соответствующее решение поддержали 270 народных депутатов Украины.
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее предлагал Верховной Раде назначить нардепа Ирину Фриз министром по делам ветеранов.
В конце февраля Верховная Рада обратилась в Кабинет министров о создании Министерства Украины по делам ветеранов, которое должно стать центральным органом исполнительной власти для обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны.
В конце марта Кабинет Министров Украины во исполнение постановления Верховной Рады Украины начал процесс создания Министерства по делам ветеранов на базе Государственной службы по делам ветеранов и участников антитеррористической операции.
По плану, процесс создания министерства должен длиться месяц, но оно все еще не создано.
Как сообщал УНН, специалисты Министерства по делам ветеранов США могут войти в рабочую группу по подготовке создания Министерства по делам ветеранов Украины.