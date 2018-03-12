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США готові допомогти Україні зі створенням Міністерства у справах ветеранів

США готові допомогти Україні зі створенням Міністерства у справах ветеранів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Фахівці міністерства у справах ветеранів США можуть увійти до робочої групі з підготовки створення Міністерства у справах ветеранів України. Про це на сторінці у Facebook повідомив народний депутат, голова комітету з питань ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції і людей з інвалідністю Олександр Третьяков після робочої поїздки до США, передає УНН.

З його слів, зустріч з першим заступником міністра у справах ветеранів США Томасом Боуманом і заступниками міністра, відповідальними за ключові напрямки роботи міністерства, стала дуже корисною.

"Перш за все, Томас Боуман привітав Україну з тим, що вже прийнято постанову Верховної Ради про створення Міністерства у справах ветеранів, зазначивши правильність і важливість такого рішення. Також американська сторона надала інформацію про власну структуру, моделі і підходи до надання послуг ветеранам, і запевнила у своїй готовності сприяти розвитку системи державної підтримки ветеранів в Україні. Зокрема, ми обговорили можливість участі фахівців міністерства у справах ветеранів США в роботі з підготовки до створення Міністерства у справах ветеранів", - повідомив він.

Нагадаємо, Верховна Рада закликала уряд створити Міністерство у справах ветеранів.

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