США готовы помочь Украине с созданием Министерства по делам ветеранов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Специалисты министерства по делам ветеранов США могут войти в рабочую группу по подготовке создания Министерства по делам ветеранов Украины. Об этом на странице в Facebook сообщил народный депутат, председатель комитета по вопросам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Александр Третьяков после рабочей поездки в США, передает УНН.
По его словам, встреча с первым заместителем министра по делам ветеранов США Томасом Боуманом и заместителями министра, ответственными за ключевые направления работы министерства, стала очень полезной.
"Прежде всего, Томас Боуман поздравил Украину с тем, что уже принято постановление Верховной Рады о создании Министерства по делам ветеранов, отметив правильность и важность такого решения. Также американская сторона предоставила информацию о собственной структуре, модели и подходах к предоставлению услуг ветеранам, и заверила в своей готовности содействовать развитию системы государственной поддержки ветеранов в Украине. В частности, мы обсудили возможность участия специалистов министерства по делам ветеранов США в работе по подготовке к созданию Министерства по делам ветеранов", - сообщил он.
Напомним, Верховная Рада призвала правительство создать Министерство по делам ветеранов.