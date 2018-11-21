В уряді запропонували кандидатуру міністра у справах ветеранів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує Верховній Раді призначити нардепа Ірину Фріз міністром у справах ветеранів. Про це повідомляє прес-служба Кабміну, передає УНН.
“Володимир Гройсман пропонує призначити Ірину Фріз, яка наразі є народним депутатом України, міністром України у справах ветеранів”, — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, Ірина Фріз — член депутатської фракції партії “БПП”. Вона є головою підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, а також - головою Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО.
Нагадаємо, наприкінці лютого Верховна Рада звернулася до Кабінету міністрів щодо створення Міністерства України у справах ветеранів, яке має стати центральним органом виконавчої влади для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни.
У кінці березня Кабінет Міністрів України на виконання постанови Верховної Ради України розпочав процес створення Міністерства у справах ветеранів на базі Державної служби у справах ветеранів та учасників антитерористичної операції.
За планом, процес створення міністерства мав тривати місяць, але воно досі не створено.
Як повідомляв УНН, фахівці міністерства у справах ветеранів США можуть увійти до робочої групи з підготовки створення Міністерства у справах ветеранів України.