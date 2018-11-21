В правительстве предложили кандидатуру министра по делам ветеранов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает Верховной Раде назначить нардепа Ирину Фриз министром по делам ветеранов. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, передает УНН.
"Владимир Гройсман предлагает назначить Ирину Фриз, которая сейчас является народным депутатом Украины, министром Украины по делам ветеранов", - говорится в сообщении.
Отметим, Ирина Фриз - член депутатской фракции партии "БПП". Она является председателем подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, а также - председателем Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО.
Напомним, в конце февраля Верховная Рада обратилась к Кабинету министров о создании Министерства Украины по делам ветеранов, которое должно стать центральным органом исполнительной власти для обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны.
В конце марта Кабинет Министров Украины во исполнение постановления Верховной Рады Украины начал процесс создания Министерства по делам ветеранов на базе Государственной службы по делам ветеранов и участников антитеррористической операции.
По плану, процесс создания министерства должен был длиться месяц, но оно до сих пор не создано.
Как сообщал УНН, специалисты министерства по делам ветеранов США могут войти в рабочую группу по подготовке создания Министерства по делам ветеранов Украины.