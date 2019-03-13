В Минветеранов увеличилось количество работников

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Кабинет министров Украины поддержал кандидатуры на должности заместителей министра по делам ветеранов Украины. Об этом в Facebook сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз, передает УНН.

"Спасибо членам правительства за поддержку внесенных мной кандидатур. Терещенко Александр Леонтьевич и Гаврилюк Оксана Васильевна назначены на должности заместителей Министра по делам ветеранов Украины", - говорится в сообщении.

По ее словам, Александр Терещенко - ветеран, участник боевых действий в русско-украинской войне, защитник ДАПу (Донецкого аэропорта - ред.), который по возвращении работает заместителем начальника Академии патрульной полиции. Министр уточнила, что он будет работать в Минветеранов по направлению памяти погибших, поддержки семей погибших, идеологической работы с ветеранами и сотрудничества с ветеранскими общественными организациями.

А Оксана Гаврилюк, по словам Фриз, - полковник в запасе Вооруженных сил Украины, участник боевых действий российско-украинской войны, общественный деятель, член проектного офиса по разработке концепции создания Минветеранов при парламентском Комитете по делам ветеранов. Гаврилюк будет работать по направлению медицинского обеспечения, реабилитации, психосоциальной адаптации и обеспечения прав на оздоровление.

Ранее УНН сообщал, что в Министерстве по вопросам ветеранов работала один человек - министр Ирина Фриз.

Как сообщил УНН, министр по делам ветеранов Ирина Фриз утвердила состав Общественного совета при Минветеранов.

Напомним, 28 ноября 2018 7года Кабинет министров Украины принял решение о создании Министерства по делам ветеранов.

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