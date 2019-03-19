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На реабилитацию ветеранов в Украине в этом году предусмотрели 110 млн грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. На психологическую и социально-профессиональную реабилитацию ветеранов в этом году в рамках бюджета Министерства ветеранов предусмотрели 110 млн грн. Об этом сообщила заместитель министра по делам ветеранов Оксана Гаврилюк на брифинге, передает корреспондент УНН.

На реабилитацию ветеранов в Украине в этом году предусмотрели 110 млн грн

"Всего, по бюджетным программам, на мероприятия по психологической реабилитации и социально-профессиональной адаптации предусмотрено 110 млн грн", - отметила замминистра.

По ее словам, в частности, центры реабилитации предусмотрено 11 млн грн, на психологическую реабилитацию - почти 21,5 млн грн, на социальную и профессиональную адаптацию - 27,5 млн грн, на санаторно-курортное лечение - 51 млн грн.

При этом она пояснила, что Министерство ветеранов занимается более 360 тысячами ветеранов, довольно молодыми, поэтому они нуждаются пока не столько в льготах, сколько возможностях. В частности, им надо либо пройти переквалификацию, переобучение по другой специальности, или получить образование, или же они нуждаются в деньгах на открытие собственного дела.

Также Министерство ветеранов работает над разработкой программы обеспечения жильем ветеранов - возможно, по принципу финансирования 50 на 50.

Кроме того, в новом законе Министерство планирует прописать возможность отдыха и реабилитации ветеранов вместе с семьей.

Напомним, Министерство по делам ветеранов до сих пор ищет помещение, временно располагаясь на базе Государственной службы по делам ветеранов.

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