На реабилитацию ветеранов в Украине в этом году предусмотрели 110 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. На психологическую и социально-профессиональную реабилитацию ветеранов в этом году в рамках бюджета Министерства ветеранов предусмотрели 110 млн грн. Об этом сообщила заместитель министра по делам ветеранов Оксана Гаврилюк на брифинге, передает корреспондент УНН.
"Всего, по бюджетным программам, на мероприятия по психологической реабилитации и социально-профессиональной адаптации предусмотрено 110 млн грн", - отметила замминистра.
По ее словам, в частности, центры реабилитации предусмотрено 11 млн грн, на психологическую реабилитацию - почти 21,5 млн грн, на социальную и профессиональную адаптацию - 27,5 млн грн, на санаторно-курортное лечение - 51 млн грн.
При этом она пояснила, что Министерство ветеранов занимается более 360 тысячами ветеранов, довольно молодыми, поэтому они нуждаются пока не столько в льготах, сколько возможностях. В частности, им надо либо пройти переквалификацию, переобучение по другой специальности, или получить образование, или же они нуждаются в деньгах на открытие собственного дела.
Также Министерство ветеранов работает над разработкой программы обеспечения жильем ветеранов - возможно, по принципу финансирования 50 на 50.
Кроме того, в новом законе Министерство планирует прописать возможность отдыха и реабилитации ветеранов вместе с семьей.
Напомним, Министерство по делам ветеранов до сих пор ищет помещение, временно располагаясь на базе Государственной службы по делам ветеранов.