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В уряді доопрацюють постанови щодо пільгових позик для ветеранів війни

В уряді доопрацюють постанови щодо пільгових позик для ветеранів війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Сьогодні на засіданні Кабміну запропонувала доопрацювати два проекти постанов уряду, щоб забезпечити дотримання прав громадян. Один з них стосується затвердження порядку надання позики ветеранам війни та особам, прирівняних до них. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

За словами Денісової, запропонований Міністерством соціальної політики порядок може ускладнити надання та погашення позики, тому що у ньому нечітко виписано механізми отримання цієї пільги під час укладання договорів з банками.

"Проект, поданий Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, порушує право на житло певних категорій військовослужбовців. Оскільки в його тексті некоректно подано визначення осіб з інвалідністю з числа військовослужбовців", - додала омбудсмен.

За її пропозицією відповідним міністерствам надано доручення Прем’єр-міністра щодо доопрацювання спільно з Секретаріатом Уповноваженого вказаних проектів постанов уряду.

Нагадаємо, на житло ветеранам-переселенцям планують виділити ще 70 млн грн.

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