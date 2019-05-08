В уряді доопрацюють постанови щодо пільгових позик для ветеранів війни

КИЇВ. 8 травня. УНН. Сьогодні на засіданні Кабміну запропонувала доопрацювати два проекти постанов уряду, щоб забезпечити дотримання прав громадян. Один з них стосується затвердження порядку надання позики ветеранам війни та особам, прирівняних до них. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.