На житло ветеранам-переселенцям планують виділити ще 70 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Уряд ініціює виділення додаткових 71 млн грн на програму компенсації забезпечення житлом тимчасово переміщених осіб з числа учасників бойових дій. Про це повідомив перший заступник міністра у справах ветеранів Григорій Галаган під час круглого столу в Києві, передає кореспондент УНН.
"Для всіх зрозуміло, що субвенція в 25 млн грн на таку кількість людей недостатня. За нашою ініціативою і дорученням Кабінету міністрів Мінветеран запропонувало на розподілений залишок конфіскованих коштів і коштів, отриманих від ліквідації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного злочину - десь порядка 71 млн грн - направити саме на компенсацію по цій програмі", - зазначив Галаган.
За його словами, станом на початок року в країні на обліку стояло 3,5 тисячі ветеранів з числа тимчасово переміщених осіб та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
За інформацією Мінсоцполітики, найбільша потреба в коштах на житло наразі спостерігається в Луганській області (689,6 млн грн), Донецька обл. (385 млн грн), Київ (288,4 млн грн) тощо.
Як повідомляв УНН, у Верховній Раді планують посилити права учасників бойових дій на безкоштовний проїзд.