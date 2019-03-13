У Верховній Раді планують посилити права учасників бойових дій на безкоштовний проїзд
Київ • УНН
КИЇВ. 14 марта. УНН. У Верховній Раді підготували законопроект про посилення відповідальності за безпідставну відмову у пільговому перевезенні учасників бойових дій і ветеранів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.
Члени Комітет Верховної Ради України у справах ветеранів та осіб з інвалідністю підтримали за основу законопроект №10004 "Про внесення змін до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян".
Цей законопроект спрямований на те аби штраф, який накладається на перевізників за відмову у безкоштовному проїзді учасникам бойових дій, ветеранам був збільшений.
Також члени Комітету розглянули та підтримали за основу та в цілому законопроект №10003, який напередодні розглянув Комітет з питань бюджету ВРУ і який передбачає фінансування загальнодержавних програм, проектів, заходів громадських об’єднань ветеранів незалежно від статусу організації (всеукраїнська чи місцева).
Нагадаємо, новостворене Міністерство у справах ветеранів буде наполягати на максимальному спрощенні процедури оформлення пільг, фінансувати проекти, а не конкретні ветеранські організації, займатися підтримкою і медзабезпеченням ветеранів.