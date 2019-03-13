В Верховной Раде планируют усилить права участников боевых действий на бесплатный проезд

Члены Комитет Верховной Рады Украины по делам ветеранов и лиц с инвалидностью поддержали за основу законопроект №10004 "О внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан".

Этот законопроект направлен на то, чтобы штраф, который накладывается на перевозчиков за отказ в бесплатном проезде участникам боевых действий, ветеранам был увеличен.

Также члены комитета рассмотрели и поддержали за основу и в целом законопроект №10003, который накануне рассмотрел Комитет по вопросам бюджета ВРУ, и который предусматривает финансирование общегосударственных программ, проектов, мероприятий общественных объединений ветеранов независимо от статуса организации (всеукраинская или местная).

Напомним, новое Министерство по делам ветеранов будет настаивать на максимальном упрощении процедуры оформления льгот, финансировать проекты, а не конкретные ветеранские организации, заниматься поддержкой и медобеспечением ветеранов.