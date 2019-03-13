В Верховной Раде планируют усилить права участников боевых действий на бесплатный проезд

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 80013 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 178686 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 143227 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 207374 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 252786 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 213380 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246282 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208269 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 487932 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241360 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
4.2м/с
84%
Популярные новости

В столице Франции напряженная ситуация: тысячи протестуют против запрета Ле Пен баллотироваться, есть также ответный митинг

6 апреля, 16:16 • 15241 просмотра

российский удар по Кривому Рогу: количество погибших возросло до 20

6 апреля, 16:36 • 14692 просмотра

Польша усиливает контроль на границе с беларусью: новые электронные заграждения

6 апреля, 16:52 • 13745 просмотра

Трехкратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар во второй раз победил в бельгийской однодневке Тур Фландрии

6 апреля, 17:07 • 13080 просмотра

Ряд населенных пунктов Харьковщины, в частности Золочев, были атакованы КАБами рф: есть пострадавшая

6 апреля, 17:18 • 13152 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 265115 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 241382 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 326853 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 487933 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 579452 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 32996 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 207376 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79407 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75901 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81435 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Верховной Раде планируют усилить права участников боевых действий на бесплатный проезд

Киев • УНН

 • 12736 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. В Верховной Раде подготовили законопроект об усилении ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке участников боевых действий и ветеранов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.

В Верховной Раде планируют усилить права участников боевых действий на бесплатный проезд

Члены Комитет Верховной Рады Украины по делам ветеранов и лиц с инвалидностью поддержали за основу законопроект №10004 "О внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан".

Этот законопроект направлен на то, чтобы штраф, который накладывается на перевозчиков за отказ в бесплатном проезде участникам боевых действий, ветеранам был увеличен.

Также члены комитета рассмотрели и поддержали за основу и в целом законопроект №10003, который накануне рассмотрел Комитет по вопросам бюджета ВРУ, и который предусматривает финансирование общегосударственных программ, проектов, мероприятий общественных объединений ветеранов независимо от статуса организации (всеукраинская или местная).

Напомним, новое Министерство по делам ветеранов будет настаивать на максимальном упрощении процедуры оформления льгот, финансировать проекты, а не конкретные ветеранские организации, заниматься поддержкой и медобеспечением ветеранов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$63.62
Bitcoin
$78,314.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$2,993.80
Ethereum
$1,578.25