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Фриз назвала четыре направления работы Министерства ветеранов

Фриз назвала четыре направления работы Министерства ветеранов

Киев  •  УНН

 • 8651 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Новое Министерство по делам ветеранов будет настаивать на максимальном упрощении процедуры оформления льгот, финансировать проекты, а не конкретные ветеранские организации, заниматься поддержкой и медобеспечением ветеранов. Об этом заявила министр по делам ветеранов Ирина Фриз во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Мы будем стоять на максимальном упрощении процедур оформления тех или иных льгот. Кроме того, не будет даваться государственное финансирование на конкретную организацию, а исключительно на конкретный проект, за который будет отданы голоса в онлайн-формате на нашем сайте, и, соответственно, каждый ветеран сможет поддержать конкретный проект, а затем проконтролировать его выполнение", - отметила министр.

По ее словам, работа Министерства будет сосредоточена на четырех направлениях - на поддержке ветеранов, на медицинском обеспечении, на чествовании памяти и сотрудничестве с общественностью, а также - на стратегии. За каждое из этих направлений будет отвечать специально назначенный замминистра.

Также Фриз сообщила, что ведомство на основе Государственного реестра ветеранов, который еще будет дорабатываться, будет создавать систему "э-ветеран", которая будет иметь мобильные приложения и предусматривать предоставление онлайн-консультаций.

При этом она добавила, что примерно за две недели Министерство начнет общественное обсуждение законопроекта о ветеранах и членах их семей, а также проведет широкое общественное обсуждение вопросов статуса участника боевых действий и статуса добробатов.

Первый же приказ министра, по ее словам, будет о создании при ведомстве Совета ветеранов.

Напомним, 22 ноября Верховная Рада Украины назначила нардепа Ирину Фриз министром по делам ветеранов.

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