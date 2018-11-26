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Фріз назвала чотири напрямки роботи Міністерства ветеранів

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Новостворене Міністерство у справах ветеранів буде наполягати на максимальному спрощенні процедури оформлення пільг, фінансувати проекти, а не конкретні ветеранські організації, займатися підтримкою і медзабезпеченням ветеранів. Про це заявила міністр у справах ветеранів Ірина Фріз під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.

"Ми будемо стояти на максимальному спрощенні процедур оформлення тих чи інших пільг. Крім того, не буде даватися державне фінансування на конкретну організацію, а виключно на конкретний проект, за який буде віддано голоси в онлайн-форматі на нашому сайті, і, відповідно, кожен ветеран зможе підтримати конкретний проект, а потім проконтролювати його виконання", - зазначила міністр.

За її словами, робота Міністерства буде зосереджена на чотирьох напрямах – на підтримці ветеранів, на медичному забезпеченні, на вшануванні пам'яті та співпраці з громадськістю, а також – на стратегії. За кожен з цих напрямів буде відповідати спеціально призначений заступник міністра.

Також Фріз повідомила, що відомство на основі Державного реєстру ветеранів, який ще буде доопрацьовуватись, створюватиме систему "е-ветеран", яка буде мати мобільні додатки й передбачатиме надання онлайн-консультацій.

При цьому вона додала, що приблизно за два тижні Міністерство розпочне громадське обговорення законопроекту про ветеранів і членів їхніх родин, а також проведе широке громадське обговорення питань статусу учасника бойових дій та статусу добробатів.

Перший же наказ міністра, за її словами, буде про створення при відомстві Ради ветеранів.

Нагадаємо, 22 листопада Верховна Рада України призначила нардепа Ірину Фріз міністром у справах ветеранів.

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