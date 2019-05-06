На жилье ветеранам-переселенцам планируют выделить еще 70 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Правительство инициирует выделение дополнительных 71 млн грн на программу компенсации обеспечения жильем временно перемещенных лиц из числа участников боевых действий. Об этом сообщил первый заместитель министра по делам ветеранов Григорий Галаган во время круглого стола в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Всем понятно, что субвенции в 25 млн грн на такое количество людей недостаточно. По нашей инициативе и поручению Кабинета министров Минветеран предложил на распределенный остаток конфискованных средств и средств, полученных от ликвидации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного преступления - где-то порядка 71 млн грн - направить именно на компенсацию по этой программе", - отметил Галаган.
По его словам, на начало года в стране на учете стояло 3,5 тысячи ветеранов из числа временно перемещенных лиц и лиц с инвалидностью вследствие войны.
По информации Минсоцполитики, наибольшая потребность в средствах на жилье сейчас наблюдается в Луганской области (689,6 млн грн), Донецкая обл. (385 млн грн), Киев (288,4 млн грн) и др.
Как сообщал УНН, в Верховной Раде планируют усилить права участников боевых действий на бесплатный проезд.