В правительстве доработают постановления о льготных займах для ветеранов войны
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Сегодня на заседании Кабмина предложила доработать два проекта постановлений правительства, чтобы обеспечить соблюдение прав граждан. Один из них касается утверждении порядка предоставления займа ветеранам войны и лицам, приравненным к ним. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.
По словам Денисовой, предложенный Министерством социальной политики порядок может усложнить предоставления и погашения займа, так как в нем нечетко выписано механизмы получения этой льготы при заключении договоров с банками.
"Проект, представленный Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, нарушает право на жилье определенных категорий военнослужащих. Поскольку в его тексте некорректно даны определения лиц с инвалидностью из числа военнослужащих", - добавила омбудсмен.
По ее предложению соответствующим министерствам дано поручение Премьер-министра по доработке совместно с Секретариатом Уполномоченного указанных проектов постановлений правительства.
Напомним, на жилье ветеранам-переселенцам планируется выделить еще 70 млн грн.