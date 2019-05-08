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В правительстве доработают постановления о льготных займах для ветеранов войны

В правительстве доработают постановления о льготных займах для ветеранов войны

Киев  •  УНН

 • 9976 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Сегодня на заседании Кабмина предложила доработать два проекта постановлений правительства, чтобы обеспечить соблюдение прав граждан. Один из них касается утверждении порядка предоставления займа ветеранам войны и лицам, приравненным к ним. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

По словам Денисовой, предложенный Министерством социальной политики порядок может усложнить предоставления и погашения займа, так как в нем нечетко выписано механизмы получения этой льготы при заключении договоров с банками.

"Проект, представленный Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, нарушает право на жилье определенных категорий военнослужащих. Поскольку в его тексте некорректно даны определения лиц с инвалидностью из числа военнослужащих", - добавила омбудсмен.

По ее предложению соответствующим министерствам дано поручение Премьер-министра по доработке совместно с Секретариатом Уполномоченного указанных проектов постановлений правительства.

Напомним, на жилье ветеранам-переселенцам планируется выделить еще 70 млн грн.

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