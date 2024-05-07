Шторм виніс на узбережжя Одещини міну
Київ • УНН
Міну, яку штормом прибило до узбережжя Одеської області, виявив місцевий житель, а фахівці ВМС ЗС України безпечно ліквідували шляхом контрольованого підриву.
На узбережжя Одещини штормом винесло міну, її вже ліквідували. Про це повідомили у Держприкордонслужбі, передає УНН.
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Міну виявив місцевий житель та відразу сповістив прикордонників. Далі міну ліквідували фахівці спеціального підрозділу ВМС ЗСУ шляхом контрольованого підриву.
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