Штепа виходить у другий тур виборів в Слов'янську - екзит-пол

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Найбільше голосів на виборах на посаду голови Слов'янської ОТГ отримує Вадим Лях - 34,8%, з ним до другого туру з 23,1% підтримки виходить Неля Штепа, яку звинувачують в закликах до зміни кордонів України і сприянню проведенню псевдореферендуму. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані екзит-полу, на які посилається аналітичне бюро "Система".

“За даними екзит-полу, проведеного аналітичним бюро ”Система“, Вадим Лях залишається лідером в голосуванні на посаду голови Слов’янської ОТГ. За даними опитування, Вадим Лях набирає 34,8%; Неля Штепа — 23,1% підтримки. Саме ці два кандидати будуть вести боротьбу за крісло мера в другому турі”, - сказано в повідомленні.

Також, згідно з даними екзит-полу, в Слов’янської міськради проходять шість партій: Опозиційна платформа “За життя” — 25,2%, “Партія миру і розвитку” — 22,7%, “Опозиційний блок” — 18,4%, “Слуга Народу” — 17,1%, “Наш Край” — 7,2%, Європейська солідарність — 5,8%.

Додається, що в межах екзит-полу було опитано 2053 виборців Слов’янська, статистична похибка не перевищує 1,9%.

Нагадаємо, Штепу затримали в липні 2014 року. 8 жовтня 2014 року їй було оголошено остаточну підозру в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які привели до загибелі людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) КК України.

Колишнього мера Слов’янська звинувачують у закликах до зміни кордонів України, сприянні проведенню псевдореферендуму про відділення Донецької області від України, створення умов для діяльності терористичних груп і організацій. Максимальна санкція зазначених статей — довічне ув’язнення.

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