Штепа выходит во второй тур выборов в Славянске - экзитпол
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Больше всего голосов на выборах на должность председателя Славянской ОТО получает Вадим Лях - 34,8%, с ним во второй тур с 23,1% поддержки выходит Неля Штепа, которую обвиняют в призывах к изменению границ Украины и содействию проведению псевдореферендума. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные экзитпола, на которые ссылается аналитическое бюро "Система".
“По данным экзитпола, проведенного аналитическим бюро "Система“ Вадим Лях остается лидером в голосовании на должность главы Славянской ОТГ. По данным опроса, Вадим Лях набирает 34,8%; Неля Штепа — 23,1% поддержки. Именно эти два кандидата будут вести борьбу за кресло мэра во втором туре”, — говорится в сообщении.
Также, согласно данным экзитпола, в в Славянский городской совет проходят шесть партий: Оппозиционная платформа “За жизнь” — 25,2%, “Партия мира и развития” — 22,7%, “Оппозиционный блок” — 18,4%, “Слуга Народа” — 17,1%, “Наш Край” — 7,2%, Европейская солидарность — 5,8%.
Добавляется, что в рамках экзит-полла были опрошены 2053 избирателей Славянска, статистическая погрешность не превышает 1,9%.
Напомним, Штепу задержали в июле 2014 года. 8 октября 2014 года ей было объявлено окончательное подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые привели к гибели людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) УК Украины.
Бывшего мэра Славянска обвиняют в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности террористических групп и организаций. Максимальная санкция указанных статей — пожизненное заключение.