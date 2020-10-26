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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 59073 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 84225 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 103251 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 122470 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 99997 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101039 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103592 просмотра

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Штепа выходит во второй тур выборов в Славянске - экзитпол

Штепа выходит во второй тур выборов в Славянске - экзитпол

Киев  •  УНН

 • 29383 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Больше всего голосов на выборах на должность председателя Славянской ОТО получает Вадим Лях - 34,8%, с ним во второй тур с 23,1% поддержки выходит Неля Штепа, которую обвиняют в призывах к изменению границ Украины и содействию проведению псевдореферендума. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные экзитпола, на которые ссылается аналитическое бюро "Система".

“По данным экзитпола, проведенного аналитическим бюро "Система“ Вадим Лях остается лидером в голосовании на должность главы Славянской ОТГ. По данным опроса, Вадим Лях набирает 34,8%; Неля Штепа — 23,1% поддержки. Именно эти два кандидата будут вести борьбу за кресло мэра во втором туре”, — говорится в сообщении.

Также, согласно данным экзитпола, в в Славянский городской совет проходят шесть партий: Оппозиционная платформа “За жизнь” — 25,2%, “Партия мира и развития” — 22,7%, “Оппозиционный блок” — 18,4%, “Слуга Народа” — 17,1%, “Наш Край” — 7,2%, Европейская солидарность — 5,8%.

Добавляется, что в рамках экзит-полла были опрошены 2053 избирателей Славянска, статистическая погрешность не превышает 1,9%.

Напомним, Штепу задержали в июле 2014 года. 8 октября 2014 года ей было объявлено окончательное подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые привели к гибели людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) УК Украины.

Бывшего мэра Славянска обвиняют в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности террористических групп и организаций. Максимальная санкция указанных статей — пожизненное заключение.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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