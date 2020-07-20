Суд знову переніс розгляд справи Штепи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Орджонікідзевський районний суд Харкова вкотре переніс розгляд справи колишнього мера Слов’янська Нелі Штепи. Про це у коментарі журналісту УНН розповів адвокат Штепи Олександр Тананакін.
"Засідання перенесли на 18 серпня на 14:30 через перебування обвинуваченої на лікарняному у Слов'янську", - сказав адвокат.
Як повідомляв УНН, у справі колишнього мера Слов’янська Нелі Штепи змінили групу прокурорів.
Раніше у справі Штепи розпочали допит свідків.
Нагадаємо, Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014 року їй була оголошена остаточна підозра у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до загибелі людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) КК України.
Колишнього мера Слов’янська обвинувачують у закликах до зміни кордонів України, сприянні проведенню псевдореферендуму про відділення Донецької області від України, створенні умов для діяльності терористичних груп і організацій. Максимальна санкція зазначених статей — довічне ув’язнення.