Суд снова перенес рассмотрение дела Штепы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Орджоникидзевский районный суд Харькова в очередной раз перенес рассмотрение дела бывшего мэра Славянска Нели Штепы. Об этом в комментарии журналисту УНН рассказал адвокат Штепы Александр Тананакин.
"Заседание перенесли на 18 августа на 14:30 из-за пребывания обвиняемой на больничном в Славянске", - сказал адвокат.
Как сообщал УНН, в деле бывшего мэра Славянска Нели Штепы изменили группу прокуроров.
Ранее в делу Штепы начали допрос свидетелей.
Напомним, Штепу задержали в июле 2014 года. 8 октября 2014 года ей было объявлено окончательное подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые привели к гибели людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) УК Украины.
Бывшего мэра Славянска обвиняют в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создание условий для деятельности террористических групп и организаций. Максимальная санкция указанных статей - пожизненное заключение.