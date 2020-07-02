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У справі Штепи змінили групу прокурорів

У справі Штепи змінили групу прокурорів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. У справі колишнього мера Слов’янська Нелі Штепи змінили групу прокурорів. Про це журналісту УНН розповів адвокат Штепи Олександр Шадрін.

На питання, чи змінили групу прокурорів у справі Штепи, Шадрін відповів: "Так. Виключено із групи прокурорів Олену Кравченко та Ірину Кадигроб".

Також він повідомив, що новими прокурорами у справі стали: Кальницький А.В., Алтинцева Н.С., Павлійчук К.В., Жорняк М.С., Касяненко А.Г, Гіля А.В., Сорокіна Є.М., Старченко Я.В., Дядик Д.А. та Шевченко В.О. Старшим групи прокурорів призначили Кальницького.

Окрім того, в постанові прокуратури Харківської області, зазначається, що групу прокурорів було змінено у зв'язку з кадровими рішеннями, що відбулися в управлінні процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР, розташованого у Полтаві, а також з урахуванням складності кримінального провадження.

Як повідомляв УНН, у справі Штепи розпочали допит свідків.

Нагадаємо, Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014 року їй була оголошена остаточна підозра у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до загибелі людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) КК України.

Колишнього мера Слов’янська обвинувачують у закликах до зміни кордонів України, сприянні проведенню псевдореферендуму про відділення Донецької області від України, створенні умов для діяльності терористичних груп і організацій.

Максимальна санкція зазначених статей — довічне ув’язнення.

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