У справі Штепи змінили групу прокурорів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. У справі колишнього мера Слов’янська Нелі Штепи змінили групу прокурорів. Про це журналісту УНН розповів адвокат Штепи Олександр Шадрін.
На питання, чи змінили групу прокурорів у справі Штепи, Шадрін відповів: "Так. Виключено із групи прокурорів Олену Кравченко та Ірину Кадигроб".
Також він повідомив, що новими прокурорами у справі стали: Кальницький А.В., Алтинцева Н.С., Павлійчук К.В., Жорняк М.С., Касяненко А.Г, Гіля А.В., Сорокіна Є.М., Старченко Я.В., Дядик Д.А. та Шевченко В.О. Старшим групи прокурорів призначили Кальницького.
Окрім того, в постанові прокуратури Харківської області, зазначається, що групу прокурорів було змінено у зв'язку з кадровими рішеннями, що відбулися в управлінні процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР, розташованого у Полтаві, а також з урахуванням складності кримінального провадження.
Як повідомляв УНН, у справі Штепи розпочали допит свідків.
Нагадаємо, Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014 року їй була оголошена остаточна підозра у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до загибелі людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) КК України.
Колишнього мера Слов’янська обвинувачують у закликах до зміни кордонів України, сприянні проведенню псевдореферендуму про відділення Донецької області від України, створенні умов для діяльності терористичних груп і організацій.
Максимальна санкція зазначених статей — довічне ув’язнення.