В деле Штепы изменили группу прокуроров
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В деле бывшего мэра Славянска Нели Штепы изменили группу прокуроров. Об этом журналисту УНН рассказал адвокат Штепы Александр Шадрин.
На вопрос, изменили ли группу прокуроров по делу Штепы, Шадрин ответил: "Да. Исключены из группы прокуроры Елена Кравченко и Ирина Кадыгроб".
Также он сообщил, что новыми прокурорами по делу стали: Кальницкий А.В., Алтынцева Н.С., Павлийчук К.В., Жорняк М.С., Касяненко А.Г., Гиля А.В., Сорокина Е.М., Старченко Я.В., Дядик Д.А. и Шевченко В.А. Старшим группы прокуроров назначили Кальницкого.
Кроме того, в постановлении прокуратуры Харьковской области, отмечается, что группа прокуроров была изменена в связи с кадровыми решениями, которые произошли в управлении процессуального руководства по уголовным производствам следователей территориального управления ГБР, расположенного в Полтаве, а также с учетом сложности уголовного производства.
Как сообщал УНН, в деле Штепы начали допрос свидетелей.
Напомним, Штепу задержали в июле 2014 года. 8 октября 2014 года ей было объявлено окончательное подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые привели к гибели людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) УК Украины.
Бывшего мэра Славянска обвиняют в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности террористических групп и организаций.
Максимальная санкция указанных статей - пожизненное заключение.