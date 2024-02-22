Шпигував за кораблями ЗСУ поблизу морпорту на Миколаївщині: затримано російського інформатора
Київ • УНН
Служба безпеки України затримала у Миколаївській області місцевого житедя, який шпигував за українськими військовими кораблями поблизу морського порту на користь російської розвідки.
Правоохоронці викрили на Миколаївщині ще одного інформатора спецслужб рф, який шпигував за військовими кораблями ЗСУ поблизу акваторії Чорного моря. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.
Кіберфахівці Служби безпеки викрили на Миколаївщині ще одного інформатора спецслужб рф, який збирав розвіддані про Сили оборони поблизу акваторії Чорного моря. Серед пріоритетних "цілей" ворога були військові кораблі ЗСУ і напрямки їхнього переміщення морськими та річковими маршрутами
Як зазначається, шпигун також намагався дізнатись координати сухопутних підрозділів українських захисників, у тому числі тих, які залучені до бойових операцій на лівобережжі Херсонської області.
Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки ракетно-дронових атак на прифронтову частину півдня України
У результаті контрдиверсійних заходів російського інформатора викрили на початковому етапі його розвідувально-підривної діяльності, додали в СБУ.
Доповнення
За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, якого агресор дистанційно залучив до співпраці на початку цього року.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років тюрми.
Шпигував за комплексами ППО та хотів стати "вагнерівцем": на Кіровоградщині затримано ворожого інформатора20.02.24, 11:27 • 30889 переглядiв