Шпионил за кораблями ВСУ вблизи морпорта на Николаевщине: задержан российский информатор

Правоохранители разоблачили на Николаевщине еще одного информатора спецслужб рф, который шпионил за военными кораблями ВСУ вблизи акватории Черного моря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили на Николаевщине еще одного информатора спецслужб рф, который собирал разведданные о Силах обороны вблизи акватории Черного моря. Среди приоритетных "целей" врага были военные корабли ВСУ и направления их перемещения морскими и речными маршрутами - говорится в сообщении СБУ.

Как отмечается, шпион также пытался узнать координаты сухопутных подразделений украинских защитников, в том числе тех, которые вовлечены в боевые операции на левобережье Херсонской области.

Развединформация нужна была захватчикам для подготовки ракетно-дронных атак на прифронтовую часть юга Украины - указали в СБУ.

В результате контрдиверсионных мероприятий российского информатора разоблачили на начальном этапе его разведывательно-подрывной деятельности, добавили в СБУ.

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По данным следствия, вражеским приспешником оказался местный житель, которого агрессор дистанционно привлек к сотрудничеству в начале этого года.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движение, перемещение или размещение ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

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