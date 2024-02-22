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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шпионил за кораблями ВСУ вблизи морпорта на Николаевщине: задержан российский информатор

Шпионил за кораблями ВСУ вблизи морпорта на Николаевщине: задержан российский информатор

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 08:23  •  11270 просмотра

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Служба безопасности Украины задержала в Николаевской области местного жителя, который шпионил за украинскими военными кораблями вблизи морского порта в пользу российской разведки.

Правоохранители разоблачили на Николаевщине еще одного информатора спецслужб рф, который шпионил за военными кораблями ВСУ вблизи акватории Черного моря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ. 

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили на Николаевщине еще одного информатора спецслужб рф, который собирал разведданные о Силах обороны вблизи акватории Черного моря. Среди приоритетных "целей" врага были военные корабли ВСУ и направления их перемещения морскими и речными маршрутами

- говорится в сообщении СБУ.

Как отмечается, шпион также  пытался узнать координаты сухопутных подразделений украинских защитников, в том числе тех, которые вовлечены в боевые операции на левобережье Херсонской области.

Развединформация нужна была захватчикам для подготовки ракетно-дронных атак на прифронтовую часть юга Украины

- указали в СБУ.  

В результате контрдиверсионных мероприятий российского информатора разоблачили на начальном этапе его разведывательно-подрывной деятельности, добавили в СБУ. 

Дополнение 

По данным следствия, вражеским приспешником оказался местный житель, которого агрессор дистанционно привлек к сотрудничеству в начале этого года. 

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движение, перемещение или размещение ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

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