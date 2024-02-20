Шпионил за комплексами ПВО и хотел стать "вагнеровцем": на Кировоградщине задержан вражеский информатор
Киев • УНН
Служба безопасности Украины задержала жителя Кировоградской области, который шпионил за украинскими системами противовоздушной обороны и хотел присоединиться к российской ЧВК "вагнера", чтобы воевать против Украины.
Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили вражеского информатора, который шпионил за комплексами ПВО на Кировоградщине и хотел стать "вагнеровцем". Среди его приоритетных "целей" были пункты дислокации украинских комплексов противовоздушной обороны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что также фигуранта интересовали координаты складов с вооружением и боеприпасами украинских защитников.
Полученные сведения он направлял в несколько российских Телеграмм-каналов, которые координируют спецслужбы рф для сбора разведданных о Силах обороны Украины.
Кроме того, вражеский информатор в начале полномасштабной войны хотел присоединиться к боевикам частной военной компании "вагнер" и воевать против Украины.
Однако сотрудники СБУ сработали на опережение: своевременно разоблачили злоумышленника и поэтапно задокументировали его преступные действия. Оперативное реагирование позволило сорвать планы агрессора по получению разведданных, а самого российского информатора задержать в собственном доме,
Как установило расследование, фигурантом оказался идеологический сторонник рашизма. В этом году он по собственной инициативе начал "сливать" информацию о Силах обороны во вражеские интернет-ресурсы.
Чтобы собрать разведданные, злоумышленник выходил на местность, где скрыто фиксировал объекты военной инфраструктуры. Для конспирации разведывательной активности фигурант постоянно менял сим-карты мобильных операторов.
Во время обысков по месту жительства задержанного изъяты средства связи с доказательствами преступных действий.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ).
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним
Служба безопасности Украины задержала в Харькове 58-летнего местного жителя, который наводил российские ракеты на объекты критической инфраструктуры города и места расположения украинских средств противовоздушной обороны.
Шпионил за комплексами ПВО и хотел стать "вагнеровцем": на Кировоградщине задержан вражеский информатор
Служба безопасности Украины задержала жителя Кировоградской области, который шпионил за украинскими системами противовоздушной обороны и хотел присоединиться к российской ЧВК "вагнера", чтобы воевать против Украины.
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