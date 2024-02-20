Шпионил за комплексами ПВО и хотел стать "вагнеровцем": на Кировоградщине задержан вражеский информатор

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили вражеского информатора, который шпионил за комплексами ПВО на Кировоградщине и хотел стать "вагнеровцем". Среди его приоритетных "целей" были пункты дислокации украинских комплексов противовоздушной обороны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что также фигуранта интересовали координаты складов с вооружением и боеприпасами украинских защитников.

Полученные сведения он направлял в несколько российских Телеграмм-каналов, которые координируют спецслужбы рф для сбора разведданных о Силах обороны Украины.

Кроме того, вражеский информатор в начале полномасштабной войны хотел присоединиться к боевикам частной военной компании "вагнер" и воевать против Украины.

Однако сотрудники СБУ сработали на опережение: своевременно разоблачили злоумышленника и поэтапно задокументировали его преступные действия. Оперативное реагирование позволило сорвать планы агрессора по получению разведданных, а самого российского информатора задержать в собственном доме, - говорится в сообщении.

Как установило расследование, фигурантом оказался идеологический сторонник рашизма. В этом году он по собственной инициативе начал "сливать" информацию о Силах обороны во вражеские интернет-ресурсы.

Чтобы собрать разведданные, злоумышленник выходил на местность, где скрыто фиксировал объекты военной инфраструктуры. Для конспирации разведывательной активности фигурант постоянно менял сим-карты мобильных операторов.

Во время обысков по месту жительства задержанного изъяты средства связи с доказательствами преступных действий.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним

Служба безопасности Украины задержала в Харькове 58-летнего местного жителя, который наводил российские ракеты на объекты критической инфраструктуры города и места расположения украинских средств противовоздушной обороны.