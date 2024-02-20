Шпигував за комплексами ППО та хотів стати "вагнерівцем": на Кіровоградщині затримано ворожого інформатора

Кіберфахівці Служби безпеки викрили ворожого інформатора, який шпигував за комплексами ППО на Кіровоградщині та хотів стати "вагнерівцем". Серед його пріоритетних "цілей" були пункти дислокації українських комплексів протиповітряної оборони. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

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Зазначається, що також фігуранта цікавили координати складів з озброєнням та боєприпасами українських захисників.

Отримані відомості він направляв до декількох російських Телеграм-каналів, які координують спецслужби рф для збору розвідданих про Сили оборони України.

Крім того, ворожий інформатор на початку повномасштабної війни хотів приєднатися до бойовиків приватної військової компанії "вагнер" і воювати проти України.

Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження: своєчасно викрили зловмисника і поетапно задокументували його злочинні дії. Оперативне реагування дозволило зірвати плани агресора щодо отримання розвідданих, а самого російського інформатора затримати у власному помешканні, - йдеться у повідомленні.

Як встановило розслідування, фігурантом виявився ідеологічний прихильник рашизму. Цього року він з власної ініціативи почав "зливати" інформацію про Сили оборони до ворожих інтернет-ресурсів.

Щоб зібрати розвіддані, зловмисник виходив на місцевість, де приховано фіксував об’єкти військової інфраструктури. Для конспірації розвідувальної активності фігурант постійно змінював сім-карти мобільних операторів.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено засоби зв’язку із доказами злочинних дій.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо

Служба безпеки України затримала у Харкові 58-річного місцевого мешканця, який наводив російські ракети на об'єкти критичної інфраструктури міста та місця розташування українських засобів протиповітряної оборони.