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Шпигунські пристрасті: як виглядають топ-10 прихованих фотокамер в історії

Київ • УНН

 • 62597 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Шпигуни існують не лише у кінострічках. Майже у кожній країні діють розгалужені шпигунські мережі, що працюють у власних інтересах, або у інтересах своїх держав. Абсолютна більшість їх завдань таємна і небезпечна, тому вимагає мобільності та непомітності. УНН пропонує переглянути вам топ-10 шпигунських камер, якими користувалися розвідники всіх часів та народів.

Шпигунські пристрасті: як виглядають топ-10 прихованих фотокамер в історії

1. Tessina 35

Ця фотокамера перетворювала навіть спортивного шпигуна на завзятого курця. Пристрій для фіксації стилізували під пачку цигарок і виготовляли у Швейцарії 38 років поспіль — з 1957 до 1996. Якщо розібрати “маскування” то камера виглядала цілком звичайно.

2. Echo 8 Lighter Camera

Якщо є камера-пачка цигарок, то має бути і камера-запальничка! Але на відміну від “пачки цигарок” вона абсолютно справжня. Аби зробити знімок цією крихіткою японського виробництва треба було справді “закурити”. Виготовляли таке чудо у Японії.

3. Ticka Expo Watch Camera

А за океаном у США на початку ХХ століття можна було придбати кишеньковий аксесуар з вмонтованою камерою всього за 1 долар. В наш час це еквівалентно 400 “вічнозелених”. За ці гроші ви отримували симпатичну шпигунську камеру, яка стане вашою вірною подружкою у шпигунських справах.

4. Minox

Легендарні фотоапарати Minox виготовлялись з 1937 по 1943 рік на ризькій фабриці VEF. Але після війни традицію створення кишенькових фотоапаратів продовжили в Німеччині, що подарувало їм неабияку популярність серед європейських розвідників до кінця 1970-х рр. І не дарма, адже цього друга шпигуна можна було замаскувати навіть під щітку для взуття.

5. Камера в ґудзику

Камери в ґудзиках давно стали своєрідним кліше “шпигунського” образу. І справді, цей засіб прихованої зйомки використовували майже усі спецслужби світу. Зокрема апарат на фото використовувався КДБ СРСР у 1970-х рр. Головне вдягтися за погодою, адже пальто у спекотний день як мінімум приверне увагу.

6. ABC Wristwatch Camera

Це перший годинник за яким не можна дізнатися яка зараз година. Проте функцію фотоапарату він виконував “на відмінно”. Виготовлений у формі наручного годинника він почав службу розвідникам у 1949 році у західній Німеччині.

7. Інфрачервона камера

І хоча за формою ця камера не дуже шпигунська, за змістом вона як найкраще впорається з цим призначенням. Коли треба було зафіксувати таємну зустріч в темряві — інфрачервона камера була незамінна. Особливою популярністю вони користувались у 1970-1980-х роках.

8.Камера у брелоках

Фотоапарат захований у брелок для ключів — “родзинка” ЦРУ. Американські шпигуни обожнювали цих непомітних помічниць, схожих на кишеньковий ліхтарик.

9. The Ansco Memo

Перш ніж сховати камеру у брелок, американці зробили не один прорив у сфері практичності. Цей “ґаджет” був свого роду “золотий стандарт” серед розвідників, детективів та сищиків всіх видів. Полюбили її за “кишеньковість” та якість, адже це один з інноваційних “плівкових” камер 1920-х років.

10. Automatique De Bertsch

За задумом, цей прилад мав використовуватися як “темна кімната” для прояву фотографій. Кімнату міг собі виокремити не кожен та й це могло викликати зайвий інтерес до шпигуна. Через це 150 років тому цій “чарівній шкатулці” шириною в 2 см не було альтернативи. Проте навряд чи її використовували для справжніх шпигунських операцій. Цей прилад скоріше доказ, що навіть півтора століття тому могли створювати міні-камери.

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