Шпионские страсти: как выглядят топ-10 скрытых камер в истории

1. Tessina 35

Эта фотокамера превращала даже спортивного шпиона в заядлого курильщика. Устройство для фиксации стилизовали под пачку сигарет и изготавливали в Швейцарии 38 лет подряд - с 1957 по 1996. Если разобрать "маскировку" то камера выглядела вполне обычно.

2. Echo 8 Lighter Camera

Если есть камера-пачка сигарет, то должно быть и камера-зажигалка! Но в отличие от "пачки сигарет" она абсолютно настоящая. Чтобы сделать снимок этой крохой японского производства надо было действительно "закурить". Изготовляли такое чудо в Японии.

3. Ticka Expo Watch Camera

А за океаном в США в начале ХХ века можно было приобрести карманный аксессуар со встроенной камерой всего за 1 доллар. В наше время это эквивалентно 400 "вечнозеленых". За эти деньги вы получали симпатичную шпионскую камеру, которая станет вашей верной подружкой в ​​шпионских делах.

4. Minox

Легендарные фотоаппараты Minox изготовлялись с 1937 по 1943 год на рижской фабрике VEF. Но после войны традицию создания карманных фотоаппаратов продолжили в Германии, подарило им большую популярность среди европейских разведчиков до конца 1970-х гг. И не зря, ведь в этом вторая шпиона можно было замаскировать даже под щетку для обуви.

5. Камера в пуговице

Камеры в пуговицах давно стали своеобразным клише "шпионского" образа. И действительно, это средство скрытой съемки использовали почти все спецслужбы мира. В частности аппарат на фото использовался КГБ СССР в 1970-х гг. Главное одеться по погоде, ведь пальто в жаркий день как минимум привлечет внимание.

6. ABC Wristwatch Camera

Это первые часы по которому нельзя узнать какая сейчас час. Однако функцию фотоаппарата он выполнял «на отлично». Изготовлен в форме наручных часов он начал службу разведчикам в 1949 году в Западной Германии.

7. Инфракрасная камера

И хотя по форме эта камера не слишком шпионская, по содержанию она как лучше справится с этим назначением. Когда надо было зафиксировать тайную встречу в темноте - инфракрасная камера была незаменима. Особой популярностью они пользовались в 1970-1980-х годах.

8.Камера в брелоках

Фотоаппарат спрятан в брелок для ключей - "изюминка" ЦРУ. Американские шпионы обожали этих незаметных помощниц, похожих на карманный фонарик.

9. The Ansco Memo

Прежде чем убрать камеру в брелок, американцы сделали не один прорыв в сфере практичности. Этот "гаджет" был своего рода "золотой стандарт" среди разведчиков, детективов и сыщиков всех видов. Полюбили ее за "карманное" качество, ведь это одна из инновационных "пленочных" камер 1920-х годов.

10. Automatique De Bertsch

По замыслу, этот прибор должен был использоваться как "темная комната" для проявления фотографий. Комнату мог себе выделить не каждый и это могло вызвать излишний интерес к шпиона. Из-за этого 150 лет назад этой "волшебной шкатулке" шириной в 2 см не было альтернативы. Однако вряд ли ее использовали для настоящих шпионских операций. Этот прибор скорее доказательство, что даже полтора века назад могли создавать мини-камеры.