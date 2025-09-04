$41.370.01
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
14:02 • 8096 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
10:04 • 14648 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 20586 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 21140 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 19146 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 39211 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров'я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 39968 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 42581 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 37944 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Шмигаль відвідав підрозділи Сил оборони на Запорізькому напрямку: обговорив ситуацію та потреби військових

Київ • УНН

 • 728 перегляди

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відвідав підрозділи Сил оборони на Запорізькому напрямку. Він ознайомився з організацією роботи бригад, системою управління та розвідки, а також обговорив нагальні проблеми.

Шмигаль відвідав підрозділи Сил оборони на Запорізькому напрямку: обговорив ситуацію та потреби військових

Міністр оборони Денис Шмигаль відвідав підрозділи Сил оборони, які виконують бойові завдання на Запорізькому напрямку. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.

Сьогодні разом із заступниками - генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком та Оксаною Ферчук - працювали на Запорізькому напрямку, поруч із нашими захисниками

- зазначив Шмигаль.

Вони відвідали пункт управління 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, 118-ї окремої механізованої бригади та командний пункт оперативного командування "Південь". Ознайомилися з організацією роботи підрозділів бригад, системою управління та розвідки.

Міністр оборони заслухав доповіді командування щодо поточної обстановки та ситуації в операційному районі ОК "Південь", стану виконання завдань та забезпечення підрозділів усім необхідним.

За його словами, "наші воїни продовжують успішно відбивати штурми ворога й захоплювати в полон російських військових".

Окрему увагу приділили специфіці застосування безпілотних систем та найнагальнішим проблемам на напрямку, які потребують термінового вирішення. За результатами обговорень окреслили ключові напрями подальшої роботи задля посилення спроможностей Сил оборони та ефективності виконання бойових завдань

- поінформував Шмигаль.

Нагадаємо

20 серпня Міністр оборони Денис Шмигаль відвідав Харківщину, де зустрівся з військовими та вручив відзнаки. Він обговорив ситуацію на фронті та ознайомився з інноваційними підходами до ведення бойових дій.

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
Харківська область
Запорізька область
Україна
Денис Шмигаль