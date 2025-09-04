Шмигаль відвідав підрозділи Сил оборони на Запорізькому напрямку: обговорив ситуацію та потреби військових

Міністр оборони Денис Шмигаль відвідав підрозділи Сил оборони, які виконують бойові завдання на Запорізькому напрямку. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.

Сьогодні разом із заступниками - генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком та Оксаною Ферчук - працювали на Запорізькому напрямку, поруч із нашими захисниками

Вони відвідали пункт управління 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, 118-ї окремої механізованої бригади та командний пункт оперативного командування "Південь". Ознайомилися з організацією роботи підрозділів бригад, системою управління та розвідки.

Міністр оборони заслухав доповіді командування щодо поточної обстановки та ситуації в операційному районі ОК "Південь", стану виконання завдань та забезпечення підрозділів усім необхідним.

За його словами, "наші воїни продовжують успішно відбивати штурми ворога й захоплювати в полон російських військових".

Окрему увагу приділили специфіці застосування безпілотних систем та найнагальнішим проблемам на напрямку, які потребують термінового вирішення. За результатами обговорень окреслили ключові напрями подальшої роботи задля посилення спроможностей Сил оборони та ефективності виконання бойових завдань