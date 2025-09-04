$41.370.01
Шмыгаль посетил подразделения Сил обороны на Запорожском направлении: обсудил ситуацию и потребности военных

Киев • УНН

 • 836 просмотра

Премьер-министр Денис Шмыгаль посетил подразделения Сил обороны на Запорожском направлении. Он ознакомился с организацией работы бригад, системой управления и разведки, а также обсудил насущные проблемы.

Шмыгаль посетил подразделения Сил обороны на Запорожском направлении: обсудил ситуацию и потребности военных

Министр обороны Денис Шмыгаль посетил подразделения Сил обороны, выполняющие боевые задачи на Запорожском направлении. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Сегодня вместе с заместителями - генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком и Оксаной Ферчук - работали на Запорожском направлении, рядом с нашими защитниками

- отметил Шмыгаль.

Они посетили пункт управления 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, 118-й отдельной механизированной бригады и командный пункт оперативного командования "Юг". Ознакомились с организацией работы подразделений бригад, системой управления и разведки.

Министр обороны заслушал доклады командования о текущей обстановке и ситуации в операционном районе ОК "Юг", состоянии выполнения задач и обеспечении подразделений всем необходимым.

По его словам, "наши воины продолжают успешно отбивать штурмы врага и захватывать в плен российских военных".

Отдельное внимание уделили специфике применения беспилотных систем и наиболее насущным проблемам на направлении, требующим срочного решения. По результатам обсуждений обозначили ключевые направления дальнейшей работы для усиления возможностей Сил обороны и эффективности выполнения боевых задач

- проинформировал Шмыгаль.

Напомним

20 августа Министр обороны Денис Шмыгаль посетил Харьковскую область, где встретился с военными и вручил награды. Он обсудил ситуацию на фронте и ознакомился с инновационными подходами к ведению боевых действий.

Ольга Розгон

