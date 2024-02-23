Шмигаль поспілкувався із водіями на пункті-пропуску "Краківець-Корчова", та розказав про плани з розблокування кордонів

Прем'єр-міністр України виявив, що більшість водіїв вантажівок, які застрягли на пункті пропуску "Краковець-Корчова" через блокаду польського кордону, перевозили різні товари, окрім сільськогосподарської продукції, що завдало шкоди як українським виробникам, так і європейським ринкам. Український уряд планує запропонувати запровадити систему електронної черги, подібну до української, щоб скоротити час очікування на кордоні.