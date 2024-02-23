Шмигаль поспілкувався із водіями на пункті-пропуску "Краківець-Корчова", та розказав про плани з розблокування кордонів

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10577 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 73045 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 156313 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 154143 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 126981 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134354 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86064 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93460 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99057 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89796 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2м/с
62%
Популярнi новини

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 7164 перегляди

Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

13 квітня, 15:47 • 5964 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 6262 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 5190 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 5386 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 154138 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 224682 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 374003 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 310144 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 418183 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 3354 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15217 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32055 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28834 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 126981 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Шмигаль поспілкувався із водіями на пункті-пропуску "Краківець-Корчова", та розказав про плани з розблокування кордонів

Київ • УНН

 • 46132 перегляди

Прем'єр-міністр України виявив, що більшість водіїв вантажівок, які застрягли на пункті пропуску "Краковець-Корчова" через блокаду польського кордону, перевозили різні товари, окрім сільськогосподарської продукції, що завдало шкоди як українським виробникам, так і європейським ринкам. Український уряд планує запропонувати запровадити систему електронної черги, подібну до української, щоб скоротити час очікування на кордоні.

Шмигаль поспілкувався із водіями на пункті-пропуску "Краківець-Корчова", та розказав про плани з розблокування кордонів

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідав пункт пропуску "Краківець-Корчова", та поспілкувався із водіями вантажівок, які застрягли там через блокаду поляками кордону. Про що довідався Шмигаль, та який план має український Уряд для розблокування проїздів на україно-польському кордоні пише УНН із посиланням на пресслужбу прем’єр-міністра України.

Деталі

Шмигаль розповів, що під час спілкувалися з водіями вантажівок, які застрягли на пункті пропуску "Краківець-Корчова" через блокаду кордону він дізнався, що більшість з них везе різноманітні товари, не лише сільгосппродукцію.

Очевидно, що блокада вийшла за межі зернового питання. І це шкодить не лише українським виробникам, але і європейським ринкам, для яких ця продукція призначалася. 

 – зауважив Шмигаль.

Політик нагадав, що Уряд України перебуває в постійній комунікації з польськими колегами для розв’язання цієї кризи. Та зазначив, що один із запропонованих кроків уже зроблений. А саме, Уряд Польщі визнав пункти пропуску і залізничні підходи до українського кордону об’єктами критичної інфраструктури. Аналогічне рішення ухвалив й український Уряд.

Зброя, продукти подвійного призначення, пальне, гуманітарна допомога мають рухатися безперешкодно. Станом на сьогодні не зафіксували жодної затримки чи порушень до такого типу вантажів. 

– повідомив прем’єр.

Він також запевнив, що українська сторона пропонуватиме польським колегам впроваджувати систему електронної черги, аналогічну тій, яка діє в Україні.

Завдяки єЧерзі час фізичного очікування на кордоні з нашого боку не перевищує 10-16 годин, тоді як з польського боку водії очікують 7-10 днів. 

 – наголосив Шмигаль.

Додатково

23 лютого Прем'єр-міністр України з групою міністрів прибув на кордон з Польщею для переговорів, але зустріч з польськими урядовцями не відбулася. Раніше Зеленський доручав уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні з Польщею. Крім того, він закликав прибути туди президента та прем'єра Польщі.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

ЕкономікаПолітикаМультимедіа
Володимир Зеленський
Україна
Денис Шмигаль
Польща
Brent
$64.74
Bitcoin
$84,320.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.52
Ethereum
$1,612.91