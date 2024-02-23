Шмигаль поспілкувався із водіями на пункті-пропуску "Краківець-Корчова", та розказав про плани з розблокування кордонів
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України виявив, що більшість водіїв вантажівок, які застрягли на пункті пропуску "Краковець-Корчова" через блокаду польського кордону, перевозили різні товари, окрім сільськогосподарської продукції, що завдало шкоди як українським виробникам, так і європейським ринкам. Український уряд планує запропонувати запровадити систему електронної черги, подібну до української, щоб скоротити час очікування на кордоні.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідав пункт пропуску "Краківець-Корчова", та поспілкувався із водіями вантажівок, які застрягли там через блокаду поляками кордону. Про що довідався Шмигаль, та який план має український Уряд для розблокування проїздів на україно-польському кордоні пише УНН із посиланням на пресслужбу прем’єр-міністра України.
Деталі
Шмигаль розповів, що під час спілкувалися з водіями вантажівок, які застрягли на пункті пропуску "Краківець-Корчова" через блокаду кордону він дізнався, що більшість з них везе різноманітні товари, не лише сільгосппродукцію.
Очевидно, що блокада вийшла за межі зернового питання. І це шкодить не лише українським виробникам, але і європейським ринкам, для яких ця продукція призначалася.
Політик нагадав, що Уряд України перебуває в постійній комунікації з польськими колегами для розв’язання цієї кризи. Та зазначив, що один із запропонованих кроків уже зроблений. А саме, Уряд Польщі визнав пункти пропуску і залізничні підходи до українського кордону об’єктами критичної інфраструктури. Аналогічне рішення ухвалив й український Уряд.
Зброя, продукти подвійного призначення, пальне, гуманітарна допомога мають рухатися безперешкодно. Станом на сьогодні не зафіксували жодної затримки чи порушень до такого типу вантажів.
Він також запевнив, що українська сторона пропонуватиме польським колегам впроваджувати систему електронної черги, аналогічну тій, яка діє в Україні.
Завдяки єЧерзі час фізичного очікування на кордоні з нашого боку не перевищує 10-16 годин, тоді як з польського боку водії очікують 7-10 днів.
Додатково
23 лютого Прем'єр-міністр України з групою міністрів прибув на кордон з Польщею для переговорів, але зустріч з польськими урядовцями не відбулася. Раніше Зеленський доручав уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні з Польщею. Крім того, він закликав прибути туди президента та прем'єра Польщі.