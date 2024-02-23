Шмыгаль пообщался с водителями на пункте-пропуска "Краковец-Корчева", и рассказал о планах по разблокированию границ
Киев • УНН
Премьер-министр Украины обнаружил, что большинство водителей грузовиков, которые застряли на пункте пропуска "Краковец-Корчова" из-за блокады польской границы, перевозили различные товары, кроме сельскохозяйственной продукции, что нанесло ущерб как украинским производителям, так и европейским рынкам. Украинское правительство планирует предложить ввести систему электронной очереди, подобную украинской, чтобы сократить время ожидания на границе.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил пункт пропуска "Краковец-Корчова", и пообщался с водителями грузовиков, которые застряли там из-за блокады поляками границы. О чем узнал Шмыгаль, и какой план имеет украинское правительство для разблокирования проездов на украино-польской границе пишет УНН с ссылкой на пресс-службу премьер-министра Украины.
Детали
Шмыгаль рассказал, что во время общались с водителями грузовиков, которые застряли на пункте пропуска "Краковец-Корчева" из-за блокады границы он узнал, что большинство из них везет различные товары, не только сельхозпродукцию.
Очевидно, что блокада вышла за пределы зернового вопроса. И это вредит не только украинским производителям, но и европейским рынкам, для которых эта продукция предназначалась.
Политик напомнил, что Правительство Украины находится в постоянной коммуникации с польскими коллегами для решения этого кризиса. И отметил, что один из предложенных шагов уже сделан. А именно, Правительство Польши признало пункты пропуска и железнодорожные подходы к украинской границе объектами критической инфраструктуры. Аналогичное решение приняло и украинское Правительство.
Оружие, продукты двойного назначения, топливо, гуманитарная помощь должны двигаться беспрепятственно. По состоянию на сегодня не зафиксировали ни одной задержки или нарушений к такому типу грузов.
Он также заверил, что украинская сторона будет предлагать польским коллегам внедрять систему электронной очереди, аналогичную той, которая действует в Украине.
Благодаря еЧерзи время физического ожидания на границе с нашей стороны не превышает 10-16 часов, тогда как с польской стороны водители ожидают 7-10 дней.
Дополнительно
23 февраля Премьер-министр Украины с группой министров прибыл на границу с Польшей для переговоров, но встреча с польскими чиновниками не состоялась. Ранее Зеленский поручал правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе с Польшей. Кроме того, он призвал прибыть туда президента и премьера Польши.
Шмыгаль пообщался с водителями на пункте-пропуска "Краковец-Корчева", и рассказал о планах по разблокированию границ
Премьер-министр Украины обнаружил, что большинство водителей грузовиков, которые застряли на пункте пропуска "Краковец-Корчова" из-за блокады польской границы, перевозили различные товары, кроме сельскохозяйственной продукции, что нанесло ущерб как украинским производителям, так и европейским рынкам. Украинское правительство планирует предложить ввести систему электронной очереди, подобную украинской, чтобы сократить время ожидания на границе.
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