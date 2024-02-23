Шмыгаль пообщался с водителями на пункте-пропуска "Краковец-Корчева", и рассказал о планах по разблокированию границ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил пункт пропуска "Краковец-Корчова", и пообщался с водителями грузовиков, которые застряли там из-за блокады поляками границы. О чем узнал Шмыгаль, и какой план имеет украинское правительство для разблокирования проездов на украино-польской границе пишет УНН с ссылкой на пресс-службу премьер-министра Украины.

Детали

Шмыгаль рассказал, что во время общались с водителями грузовиков, которые застряли на пункте пропуска "Краковец-Корчева" из-за блокады границы он узнал, что большинство из них везет различные товары, не только сельхозпродукцию.

Очевидно, что блокада вышла за пределы зернового вопроса. И это вредит не только украинским производителям, но и европейским рынкам, для которых эта продукция предназначалась. - заметил Шмыгаль.

Политик напомнил, что Правительство Украины находится в постоянной коммуникации с польскими коллегами для решения этого кризиса. И отметил, что один из предложенных шагов уже сделан. А именно, Правительство Польши признало пункты пропуска и железнодорожные подходы к украинской границе объектами критической инфраструктуры. Аналогичное решение приняло и украинское Правительство.

Оружие, продукты двойного назначения, топливо, гуманитарная помощь должны двигаться беспрепятственно. По состоянию на сегодня не зафиксировали ни одной задержки или нарушений к такому типу грузов. - сообщил премьер.

Он также заверил, что украинская сторона будет предлагать польским коллегам внедрять систему электронной очереди, аналогичную той, которая действует в Украине.

Благодаря еЧерзи время физического ожидания на границе с нашей стороны не превышает 10-16 часов, тогда как с польской стороны водители ожидают 7-10 дней. - подчеркнул Шмыгаль.

Дополнительно

23 февраля Премьер-министр Украины с группой министров прибыл на границу с Польшей для переговоров, но встреча с польскими чиновниками не состоялась. Ранее Зеленский поручал правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе с Польшей. Кроме того, он призвал прибыть туда президента и премьера Польши.