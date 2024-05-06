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Шмигаль обговорив із прем'єром Ісландії підтримку України та підготовку до Саміту миру

Шмигаль обговорив із прем'єром Ісландії підтримку України та підготовку до Саміту миру

Київ • УНН

 • 17228 перегляди

Шмигаль обговорив з прем'єр-міністром Ісландії зміцнення двостороннього співробітництва, підтримку України, а також підготовку до Саміту миру.

Голова українського уряду Денис Шмигаль обговорив з новопризначеним прем’єр-міністром Ісландії Б’ярні Бенедіктссоном  зміцнення двосторонньої співпраці між країнами, підтримку України та підготовки до Саміту миру у Швейцарії. Про це Шмигаль написав у Telegram, передає УНН

Деталі

Шмигаль подякував прем’єру за ухвалення плану довгострокової підтримки України на період до 2028 року, що передбачає безпекову, фінансову й гуманітарну допомогу нашій державі.

Як наголосив український прем'єр, Ісландія також робить внески у безпекові ініціативи НАТО для України та чеську ініціативу щодо артилерійських боєприпасів. Допомагає з військовим спорядженням та навчає українських військових. 

Зі слів Шмигаля, прем'єри торкнулися, серед іншого, підготовки до Саміту миру у Швейцарії та реалізації відповідної формули Президента Володимира Зеленського. 

Також Шмигаль вдячність Б’ярні Бенедіктссону за його особисті зусилля на підтримку України та розвиток нашого співробітництва.

Нагадаємо 

Ісландія виділить близько 2 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для українських сил оборони. 

Також Парламент Ісландії схвалив  довгострокову політику підтримки України на 2024-2028 роки. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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