Шмигаль обговорив із прем'єром Ісландії підтримку України та підготовку до Саміту миру
Київ • УНН
Шмигаль обговорив з прем'єр-міністром Ісландії зміцнення двостороннього співробітництва, підтримку України, а також підготовку до Саміту миру.
Голова українського уряду Денис Шмигаль обговорив з новопризначеним прем’єр-міністром Ісландії Б’ярні Бенедіктссоном зміцнення двосторонньої співпраці між країнами, підтримку України та підготовки до Саміту миру у Швейцарії. Про це Шмигаль написав у Telegram, передає УНН.
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Шмигаль подякував прем’єру за ухвалення плану довгострокової підтримки України на період до 2028 року, що передбачає безпекову, фінансову й гуманітарну допомогу нашій державі.
Як наголосив український прем'єр, Ісландія також робить внески у безпекові ініціативи НАТО для України та чеську ініціативу щодо артилерійських боєприпасів. Допомагає з військовим спорядженням та навчає українських військових.
Зі слів Шмигаля, прем'єри торкнулися, серед іншого, підготовки до Саміту миру у Швейцарії та реалізації відповідної формули Президента Володимира Зеленського.
Також Шмигаль вдячність Б’ярні Бенедіктссону за його особисті зусилля на підтримку України та розвиток нашого співробітництва.
Нагадаємо
Ісландія виділить близько 2 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для українських сил оборони.
Також Парламент Ісландії схвалив довгострокову політику підтримки України на 2024-2028 роки.