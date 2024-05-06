Шмыгаль обсудил с премьером Исландии поддержку Украины и подготовку к Саммиту мира

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль обсудил с новоназначенным премьер-министром Исландии Бьярни Бенедиктссоном укрепление двустороннего сотрудничества между странами, поддержку Украины и подготовку к Саммиту мира в Швейцарии. Об этом Шмыгаль написал в Telegram, передает УНН.

Детали

Шмыгаль поблагодарил премьера за принятие плана долгосрочной поддержки Украины на период до 2028 года, предусматривающего безопасность, финансовую и гуманитарную помощь нашему государству.

Как отметил украинский премьер, Исландия также делает взносы в инициативы НАТО по безопасности для Украины и чешскую инициативу по артиллерийским боеприпасам. Помогает с военным снаряжением и обучает украинских военных.

По словам Шмыгаля, премьеры коснулись, среди прочего, подготовки к Саммиту мира в Швейцарии и реализации соответствующей формулы Президента Владимира Зеленского.

Также Шмыгаль благодарность Бьярни Бенедиктссону за его личные усилия в поддержку Украины и развитие нашего сотрудничества.

Напомним

Исландия выделит около 2 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для украинских сил обороны.

Также Парламент Исландии одобрил долгосрочную политику поддержки Украины на 2024-2028 годы.