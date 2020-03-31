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Шмигаль сподівається на ухвалення нової редакції держбюджету за тиждень

Шмигаль сподівається на ухвалення нової редакції держбюджету за тиждень

Київ • УНН

 • 11396 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сподівається на ухвалення нової редакції держбюджету за тиждень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Телеграм-канал Прем'єр-міністра.

"На жаль, не всі депутати були присутні на засіданні фракцій та не змогли ознайомитися із запропонованими змінами. Ми взяли бюджет на доопрацювання, щоб почути пропозиції та поправки. Впевнений, за тиждень ми ухвалимо покращену версію документа", йдеться у повідомленні.

На думку Шмигаля, поданий Урядом проєкт бюджету — це необхідний крок для подолання коронавірусу. "Ми працювали спільно з парламентським комітетом практично в цілодобовому режимі", повідомив Глава Уряду.

Прем'єр-міністр пообіцяв повернути всі видатки розвитку у держбюджеті, щойно боротьба з коронавірусом завершиться.

"Це бюджет надзвичайної ситуації. Ми зберегли практично всі основні видатки. Пропонуємо створити Фонд для боротьби з COVID-19 та наповнити його 97,1 млрд грн. Ми чітко прописуємо, куди саме витрачатимуться кошти: це підтримка людей, підтримка медиків, закупівля ліків і заходи, які безпосередньо пов’язані з протидією коронавірусній інфекції та її наслідками. Щойно ця боротьба завершиться — всі видатки розвитку повернемо", заявив Шмигаль.

Нагадаємо, Рада з другої спроби призначила Марченка новим міністром фінансів України.

Рада також проголосувала за відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні.

Українські Національні Новини

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