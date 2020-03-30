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Рада з другої спроби призначила Марченка новим міністром фінансів України

Рада з другої спроби призначила Марченка новим міністром фінансів України

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови №3282 про призначення Сергія Марченка міністром фінансів України. Відповідне рішення підтримали 256 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Відтак, парламентарі призначили Сергія Марченка новим міністром фінансів України.

Додамо, Сергій Марченко закінчив Академію Державної Податкової Служби України за спеціальністю "управління державними фінансами". Має ступінь кандидата економічних наук. З 2020 року працював на різних посадах у Міністерстві фінансів, податковій, секретаріаті Кабміну. Загалом на державній службі з 2002 року.

У 2018—2019 роках обіймав посаду заступника глави Адміністрації Президента. З 2016 до 2018 року працював заступником міністра фінансів. У 2019 році Марченко балотувався до Верховної Ради за списком партії "Українська Стратегія Гройсмана".

Нагадаємо, міністром фінансів України в уряді Гончарука була Оксана Маркарова. Пізніше, в уряді Шмигаля, на її місце прийшов Ігор Уманський, який був звільнений парламентом.

На ранковому позачерговому засіданні сьогодні парламентарі провалили голосування проекту постанови №3282 про призначення Сергія Марченка міністром фінансів України.

Українські Національні Новини

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