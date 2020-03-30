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Рада провалила голосування за нового міністра фінансів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Верховна Рада України провалила голосування проекту постанови №3282 про призначення Сергія Марченка міністром фінансів України. За постанову проголосували 223 народних депутати, чого не вистачило для ухвалення рішення, передає кореспондент УНН.

Відтак, парламентарі не призначили Сергія Марченка новим міністром фінансів України.

"Рішення не прийнято", - наголосив голова ВРУ Дмитро Разумков.

Нагадаємо, міністром фінансів України в уряді Гончарука була Оксана Маркарова. Пізніше, в уряді Шмигаля, на її місце прийшов Ігор Уманський, який був звільнений парламентом.

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