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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 77885 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 91929 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Рада со второй попытки назначила Марченко новым министром финансов Украины

Рада со второй попытки назначила Марченко новым министром финансов Украины

Киев  •  УНН

 • 16476 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №3282 о назначении Сергея Марченко министром финансов Украины. Соответствующее решение поддержали 256 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Поэтому, парламентарии назначили Сергея Марченко новым министром финансов Украины.

Добавим, Сергей Марченко закончил Академию Государственной Налоговой Службы Украины по специальности "управление государственными финансами". Имеет степень кандидата экономических наук. С 2020 года работал на различных должностях в Министерстве финансов, налоговой, секретариате Кабмина. В целом на государственной службе с 2002 года.

В 2018-2019 годах занимал должность заместителя главы Администрации Президента. С 2016 до 2018 года работал заместителем министра финансов. В 2019 году Марченко баллотировался в Верховную Раду по списку партии "Украинская Стратегия Гройсмана".

Напомним, министром финансов Украины в правительстве Гончарука была Оксана Маркарова. Позже, в правительстве Шмыгаля, на ее место пришел Игорь Уманский, который был уволен парламентом.

На утреннем внеочередном заседании сегодня парламентарии провалили голосование по проекту постановления №3282 о назначении Сергея Марченко министром финансов Украины.

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