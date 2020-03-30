Рада проголосувала за відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні

Проект закону 2178-10 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, як зазначено у пояснювальній записці, розроблений з метою формування законодавчого поля для запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення, забезпечення конституційних прав громадян України на вільне розпорядження своєю власністю, створення прозорих умов для набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення громадянами та юридичними особами України.

На думку авторів законопроекту, врегулювання зазначеного питання сприятиме розвитку аграрної галузі України, підвищення вартості сільськогосподарських угідь, залучення інвестицій в сільське господарство України. А також дозволить подолати негативні явища, які виникли у зв’язку з існуванням заборони на відчуження земель сільськогосподарського призначення, зокрема, корупція, деградація ґрунтів, знецінення земель, зазначено у документі.

Цей закон набирає чинності з 1 липня 2021 року.

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Під час обговорення законопроекту у сесійній залі парламентарі ухвалили поправки, які були враховані комітетом з питань аграрної та земельної політики. Відтак, було визначено наступне:

- громадяни України можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею до 100 га;

- фізособи можуть купувати землю лише після 2024 року, до 10 тисяч гектарів в одні руки;

- продаж іноземцям може відбутися лише після ухвалення рішення на Всеукраїнському референдумі;

- незалежно від рішення на референдумі, забороняється набуття права власності на землю юридичними особами, громадянами держави, визнаної Україною державою-агресором;

- комунальні і державні землі не дозволяється продавати. Державні землі буде передано у розпорядження громад, які зможуть їх віддавати в оренду;

- банки можуть отримати земельні ділянки в порядку стягнення застави. Проте, протягом 2 років мають продати право власності на ці землі.

- до 1 січня 2030 року ціна на продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділеної на місцевості власникам земельних паїв, не може бути меншою їх нормативно грошової оцінки.

Додамо, під час голосування за законопроект у сесійній залі був присутній Президент України Володимир Зеленський. Рада голосувала при заблокованій трибуні.

Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада, при заблокованій трибуні та криках «Ганьба», ухвалила в першому читанні проект закону № 2178-10 щодо відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні.

Законопроект викликав гучне обговорення серед населення та дискусію серед нардепів. Одним із проблемних питань став дозвіл іноземцям на купівлю землі в Україні. Президент України Володимир Зеленський заявив, що між першим і другим читанням буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішать, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

Також дискусійним питанням стала концентрація землі в одні руки, адже спершу пропонували дозволити одній людині купувати 200 тисяч гектар. Президент рекомендував продавати в одні руки до 10 тисяч гектарів землі.

В Уряді заявили, що це обмеження не буде розповсюджуватися на банки.

Загалом до комітету з питань аграрної та земельної політики надійшло понад 4 тисячі поправок до законопроекту про ринок землі, з яких він, згідно з висновком, врахував лише дев’ять.