Висновок комітету щодо ринку землі: Раді рекомендували врахувати лише 9 правок з понад 4 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній Раді України врахувати лише 9 поправок з понад 4 тисяч, які були внесені до законопроекту №2178-10 щодо запровадження ринку сільськогосподарської землі. Про це повідомляє УНН із посиланням висновок комітету, який розміщений на сайті ВР.
“Врахувати поправки та пропозиції, зазначені у Порівняльній таблиці до законопроекту під номерами: №№ 1, 2590, 2689, 2885, 3382, 3525, 3686, 3937. Врахувати редакційно поправку № 4 з редакційними уточненнями...”, — йдеться у висновку.
Так, згідно висновку комітету, парламентарям рекомендують відхилити усі інші поправки та пропозиції, подані до законопроекту, - №№ 2, 3, 5 — 2589, 2591 — 2688, 2690 — 2884, 2886 — 3381, 3383 — 3524, 3526 — 3685, 3687 — 3936, 3938 — 4018.
Нагадаємо, радник Прем’єр-міністра України Олексій Мушак повідомив, що у Верховній Раді Україні вже 14 січня можуть проголосувати за відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні.
Раніше міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов повідомив, що законопроект про запровадження ринку сільськогосподарської землі в Україні готовий до другого читання.