Висновок комітету щодо ринку землі: Раді рекомендували врахувати лише 9 правок з понад 4 тисяч

КИЇВ. 3 січня. УНН. Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній Раді України врахувати лише 9 поправок з понад 4 тисяч, які були внесені до законопроекту №2178-10 щодо запровадження ринку сільськогосподарської землі. Про це повідомляє УНН із посиланням висновок комітету, який розміщений на сайті ВР.