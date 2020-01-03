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В уряді заявили, що 14 січня у Раді можуть проголосувати за ринок землі

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КИЇВ. 3 січня. УНН. У Верховній Раді Україні вже 14 січня можуть проголосувати за відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні. Про це на сторінці у Facebook повідомив радник Прем’єр-міністра України Олексій Мушак, передає УНН.

“Розблоковано розгляд земельного закону 2178-10 в парламенті. По регламенту текст до другого читання має бути наданий за 10 днів до дати розгляду. Тільки що порівняльна таблиця з’явилися на порталі ВР. Відповідно першого пленарного дня 14 січня парламент вже може проголосувати за земреформу. Всі формальні процедури виконані. Тепер справа лише за політичною волею та бажанням зробити реформу сторіччя”, — написав Мушак.

За його словами, до шести сторінок законопроекту було подано 4018 правок на 2528 сторінках. Більше 2000 з них стосується референдуму. Саме слово референдум в таблиці змін зустрічається 4178. Частіше, ніж будь-яке інше слово.

“По факту це є законодавчим спамом, бо референдум необхідно виписувати не в земельному кодексі, а в іншому законі. Всі правки об’єднані в 9 блоків, в кожному з яких підтримано системну правку. Розгляд в залі пропонується зробити по 119 статті регламенту ВР”, — зазначив радник Прем’єр-міністра.

Нагадаємо, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що законопроект про запровадження ринку сільськогосподарської землі в Україні готовий до другого читання.

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