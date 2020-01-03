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Милованов: законопроект про ринок землі готовий до другого читання

Милованов: законопроект про ринок землі готовий до другого читання

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Законопроект про запровадження ринку сільськогосподарської землі в Україні готовий до другого читання. Про це повідомив на Facebook міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, передає УНН.

“Законопроект про ринок землі готовий до другого читання. Висновок комітету з усіма правками зареєстрований на сайті ВР. Головне: право купувати іноземцям тільки після референдуму, право купувати землю мають українські громадяни та юридичні особи засновані (виключно) громадянами України. Обмеження в одні руки — 10 тис га”, — написав Милованов.

За його словами, обмеження буде вводитися в дію наступним чином — людина має 25% в компанії, ця компанія є власником 8 тис га. Тоді, рахується, що людина вибрала 1/4 від 8 тис = 2 тис га і ще може докупити 8 тис га. Немає обмежень на пов’язані особи.

“Банки можуть ставати власниками землі. Але тільки через стягнення застави через невиплату кредиту. Обмеження в 10 тис га банки не розповсюджується. Банки мають продати землю отриману як заставу протягом 2 років. Всі банки мають право кредитувати землю, незалежно від форми власності”, — написав Милованов.

За словами міністра, банки з іноземним капіталом можуть кредитувати землю, отримувати землю у заставу, але мають продати її. Якщо банки не продають землю протягом двох років, земля конфіскується на опальній основі. Держава виставляє землю на продаж, забирає витрати, і решту повертає банку.

Нагадаємо, голова комітету з аграрної та земельної політики Микола Сольський розповів, щодо ринку землі у Верховній Раді є сім законопроектів, до яких надійшли тисячі поправок. Комітет розглянув і рекомендував до другого читання лише один законопроект.

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