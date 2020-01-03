В уряді заявили, що обмеження в концентрації земель не буде розповсюджуватися на банки

КИЇВ. 3 січня. УНН. На банки не буде розповсюджуватися обмеження в концентрації сільськогосподарських земель в одні руки у розмірі 10 тис. га. Про це на сторінці у Facebook повідомив радник Прем’єр-міністра України Олексій Мушак, передає УНН.