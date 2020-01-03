В уряді заявили, що обмеження в концентрації земель не буде розповсюджуватися на банки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. На банки не буде розповсюджуватися обмеження в концентрації сільськогосподарських земель в одні руки у розмірі 10 тис. га. Про це на сторінці у Facebook повідомив радник Прем’єр-міністра України Олексій Мушак, передає УНН.
“Важливі фінансові моменти щодо земельної реформи. Фінальна версія базового законопроекту 2178-10 наступна: ні кешевим розрахункам за землю. Лише безготівкова оплата. Покупець має надати документи щодо законності походження коштів, за які купується земля”, — написав Мушак.
За його словами, для стимулювання кредитування земельних угод банки отримують додаткові права. Перше, вони зможуть набувати землю у свою власність в разі неповернення кредиту. Це посилення прав кредитодавця, яке збільшує готовність банка кредитувати аграріїв.
“На банки не буде розповсюджуватися обмеження 10 тис. га в одні руки. У нас порядку 50 банків готових кредитувати земельні угоди. Відповідно обмеження в 10 тис. грн дозволило б кредитувати покупку лише на 500 тис. га. А це менше 2% ринку”, — написав радник Прем’єр-міністра.
Також він зазначив, що у разі вилучення заставної землі у свою власність банк має протягом 2 років продати її на електронних торгах. В іншому випадку земля вилучається у банка по спеціальній процедурі.
“Окремою задачею після голосування цього закону буде робота з підзаконними актами НБУ. Треба підвищити коефіцієнт покриття на землю з нинішніх 0.35 до 1.0. Бо в іншому разі під землю вартістю 100 тис. дол. можна буде взяти кредит лише на 35 тис. дол.”, — написав Мушак.
Нагадаємо, голова комітету з аграрної та земельної політики Микола Сольський заявив, щодо ринку землі у Верховній Раді є сім законопроектів, до яких надійшли тисячі поправок. Комітет розглянув і рекомендував до другого читання лише один законопроект.
Під час підготовки законопроекту щодо продажу землі сільськогосподарського призначення до другого читання Президент Зеленський запропонував продавати в одні руки до 10 тис. гектарів землі.