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В правительстве заявили, что ограничения в концентрации земель не будет распространяться на банки

В правительстве заявили, что ограничения в концентрации земель не будет распространяться на банки

Киев  •  УНН

 • 14787 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. На банки не будет распространяться ограничение в концентрации сельскохозяйственных земель в одни руки в размере 10 тыс. га. Об этом на странице в Facebook сообщил советник Премьер-министра Украины Алексей Мушак, передает УНН.

"Важные финансовые моменты относительно земельной реформы. Финальная версия базового законопроекта 2178-10 следующая: нет кешевым расчетам за землю. Только безналичная оплата. Покупатель должен предоставить документы о законности происхождения средств, за которые покупается земля", - написал Мушак.

По его словам, для стимулирования кредитования земельных сделок банки получают дополнительные права. Первое, они смогут приобретать землю в свою собственность в случае невозврата кредита. Это усиление прав кредитодателя, которое увеличивает готовность банка кредитовать аграриев.

"На банки не будет распространяться ограничение 10 тыс. га в одни руки. У нас порядка 50 банков готовых кредитовать земельные сделки. Согласно ограничению в 10 тыс. грн позволило бы кредитовать покупку только на 500 тыс. га. А это менее 2% рынка", - написал советник Премьер-министра.

Также он отметил, что в случае изъятия залоговой земли в свою собственность банк должен в течение 2 лет продать ее на электронных торгах. В противном случае земля изымается у банка по специальной процедуре.

"Отдельной задачей после голосования этого закона будет работа с подзаконными актами НБУ. Надо повысить коэффициент покрытия на землю с нынешних 0.35 к 1.0. Ибо в противном случае под землю стоимостью 100 тыс. долл. можно будет взять кредит только на 35 тыс. долл.", - написал Мушак.

Напомним, глава комитета по аграрной и земельной политике Николай Сольский заявил, по рынку земли в Верховной Раде есть семь законопроектов, к которым поступили тысячи поправок. Комитет рассмотрел и рекомендовал ко второму чтению только один законопроект.

При подготовке законопроекта о продаже земли сельскохозяйственного назначения ко второму чтению Президент Зеленский предложил продавать в одни руки до 10 тыс. гектаров земли.

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