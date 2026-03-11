Shell оголосила про форс-мажор клієнтам, які купують катарський ЗПГ - Reuters

$43.860.0351.040.33
15:03 • 2876 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
14:45 • 7324 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
13:06 • 10289 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
12:47 • 14270 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 22675 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 33021 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 32165 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 44174 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 119443 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 87562 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат11 березня, 09:01
Брали участь у війні проти України - ГУР оприлюднило дані про 6-х паралімпійців рф10:48
Угорська делегація для перевірки "Дружби" вирушила до України10:51
"Після цього інтерв'ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11:55
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше13:14
Публікації
Конфлікт на Близькому Сході може створити профіцит зерна в Україні - експерт13:32
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше13:14
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат11 березня, 09:01
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 119443 перегляди
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Олександр Сирський
Андрій Кудряшов
Андрій Сибіга
Україна
Іран
Європа
Катар
Сполучені Штати Америки
Віталій Козловський тимчасово зупинив концерти через хворобу: що сталося з артистом15:51
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду14:04
"Після цього інтерв'ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11:55
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України10 березня, 17:17
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo10 березня, 16:04
Соціальна мережа
Техніка
Financial Times
Фільм
Шахед-136

Shell оголосила про форс-мажор клієнтам, які купують катарський ЗПГ - Reuters

Київ • УНН

 • 1268 перегляди

Найбільший трейдер Shell призупиняє продаж катарського ЗПГ через зупинку заводів у Катарі. Дефіцит поставок почне відчуватися клієнтами з квітня.

Shell оголосила про форс-мажор клієнтам, які купують катарський ЗПГ - Reuters

Shell - найбільший у світі трейдер зрідженого природного газу (LNG), оголосила форс-мажор на поставки LNG, які вона купує у QatarEnergy і продає своїм клієнтам по всьому світу. Про це повідомляє Reuters посилаючись, на три джерела, пише УНН.

Деталі

Катар, другий за величиною експортер LNG у світі, минулого тижня оголосив про призупинення виробництва на своєму підприємстві потужністю 77 мільйонів тонн на рік (млн т/рік) і оголосив форс-мажор на поставки LNG.

Інші покупці катарського LNG, зокрема TotalEnergies та деякі азійські компанії, також отримали повідомлення про форс-мажор від Катару і повідомили своїх клієнтів, що не будуть продавати їм катарський LNG доти, доки підприємства залишаються закритими, повідомили ще два джерела.

Джерело, близьке до TotalEnergies, заявило, що французька нафтогазова компанія не оголошувала форс-мажор — форму повідомлення, що використовується для опису подій, які компанія не могла контролювати, наприклад, стихійних лих, і яка зазвичай звільняє від виконання контрактних зобов’язань без штрафу.

Світові ціни на газ та вугілля стрімко злітають слідом за нафтою на тлі енергетичної кризи через війну в Ірані09.03.26, 11:09 • 5574 перегляди

Shell і TotalEnergies мають довгострокові партнерські відносини з QatarEnergy і є партнерами у масштабному проєкті розширення родовища North Field, який має збільшити потужності до 2027 року.

Аналітики оцінюють, що Shell отримує близько 6,8 млн т/рік катарського LNG, а TotalEnergies — 5,2 млн т/рік.

Міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі минулого тижня повідомив Financial Times, що повернення до нормальних поставок займе "від кількох тижнів до місяців", навіть якщо війна закінчиться сьогодні. QatarEnergy оголосила форс-мажор на поставки LNG у середу.

Джерела Reuters повідомили минулого тижня, що в повідомленнях про форс-мажор клієнтам зазначалося: поставки LNG у березні не постраждають, а вплив стане відчутним починаючи з квітня.

Форс-мажор через іранську атаку оголосила ще одна компанія на Близькому Сході - тепер нафтова BAPCO з Бахрейну09.03.26, 09:52 • 5124 перегляди

Ольга Розгон

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Financial Times
Reuters
Катар