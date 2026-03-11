Shell оголосила про форс-мажор клієнтам, які купують катарський ЗПГ - Reuters

Shell - найбільший у світі трейдер зрідженого природного газу (LNG), оголосила форс-мажор на поставки LNG, які вона купує у QatarEnergy і продає своїм клієнтам по всьому світу. Про це повідомляє Reuters посилаючись, на три джерела, пише УНН.

Деталі

Катар, другий за величиною експортер LNG у світі, минулого тижня оголосив про призупинення виробництва на своєму підприємстві потужністю 77 мільйонів тонн на рік (млн т/рік) і оголосив форс-мажор на поставки LNG.

Інші покупці катарського LNG, зокрема TotalEnergies та деякі азійські компанії, також отримали повідомлення про форс-мажор від Катару і повідомили своїх клієнтів, що не будуть продавати їм катарський LNG доти, доки підприємства залишаються закритими, повідомили ще два джерела.

Джерело, близьке до TotalEnergies, заявило, що французька нафтогазова компанія не оголошувала форс-мажор — форму повідомлення, що використовується для опису подій, які компанія не могла контролювати, наприклад, стихійних лих, і яка зазвичай звільняє від виконання контрактних зобов’язань без штрафу.

Світові ціни на газ та вугілля стрімко злітають слідом за нафтою на тлі енергетичної кризи через війну в Ірані

Shell і TotalEnergies мають довгострокові партнерські відносини з QatarEnergy і є партнерами у масштабному проєкті розширення родовища North Field, який має збільшити потужності до 2027 року.

Аналітики оцінюють, що Shell отримує близько 6,8 млн т/рік катарського LNG, а TotalEnergies — 5,2 млн т/рік.

Міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі минулого тижня повідомив Financial Times, що повернення до нормальних поставок займе "від кількох тижнів до місяців", навіть якщо війна закінчиться сьогодні. QatarEnergy оголосила форс-мажор на поставки LNG у середу.

Джерела Reuters повідомили минулого тижня, що в повідомленнях про форс-мажор клієнтам зазначалося: поставки LNG у березні не постраждають, а вплив стане відчутним починаючи з квітня.

Форс-мажор через іранську атаку оголосила ще одна компанія на Близькому Сході - тепер нафтова BAPCO з Бахрейну