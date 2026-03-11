Shell объявила о форс-мажоре клиентам, покупающим катарский СПГ – Reuters

Shell — крупнейший в мире трейдер сжиженного природного газа (СПГ), объявила форс-мажор на поставки СПГ, которые она покупает у QatarEnergy и продает своим клиентам по всему миру. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, пишет УНН.

Детали

Катар, второй по величине экспортер СПГ в мире, на прошлой неделе объявил о приостановке производства на своем предприятии мощностью 77 миллионов тонн в год (млн т/год) и объявил форс-мажор на поставки СПГ.

Другие покупатели катарского СПГ, в частности TotalEnergies и некоторые азиатские компании, также получили уведомления о форс-мажоре от Катара и сообщили своим клиентам, что не будут продавать им катарский СПГ до тех пор, пока предприятия остаются закрытыми, сообщили еще два источника.

Источник, близкий к TotalEnergies, заявил, что французская нефтегазовая компания не объявляла форс-мажор — форму уведомления, используемую для описания событий, которые компания не могла контролировать, например, стихийных бедствий, и которая обычно освобождает от выполнения контрактных обязательств без штрафа.

Shell и TotalEnergies имеют долгосрочные партнерские отношения с QatarEnergy и являются партнерами в масштабном проекте расширения месторождения North Field, который должен увеличить мощности до 2027 года.

Аналитики оценивают, что Shell получает около 6,8 млн т/год катарского СПГ, а TotalEnergies — 5,2 млн т/год.

Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби на прошлой неделе сообщил Financial Times, что возвращение к нормальным поставкам займет "от нескольких недель до месяцев", даже если война закончится сегодня. QatarEnergy объявила форс-мажор на поставки СПГ в среду.

Источники Reuters сообщили на прошлой неделе, что в сообщениях о форс-мажоре клиентам указывалось: поставки СПГ в марте не пострадают, а влияние станет ощутимым начиная с апреля.

