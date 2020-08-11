"Шанси 100%": експерти впевнені, що держава і "Бруклін-Київ" піднімуть танкер DELFI

При цьому він похвалив Міністерство інфраструктури за залучення до операції професіоналів в особі "Краншип" і "Бруклін-Київ". Перші, нагадаємо, будуть піднімати танкер, другі - профінансують ці роботи. Таким чином, перша спроба держави підняти танкер вийде для українців безкоштовно і заощадить чималі кошти для платників податків.

"Шанси 100%, що піднімуть. Якщо держава залучила "Бруклін-Київ", вони точно розраховують на успіх. "Бруклін-Київ" досить велика компанія. У них свій термінал в Одеському порту, і вони, звичайно, молодці. Похвально. Вони точно піднімуть танкер", - вважає експерт.

Він також додає, що танкер досить тривалий час пролежав у воді, поки його власник робив безуспішні спроби його підняти - тому там, швидше за все, вже спостерігається корозія судна, і не виключено, що танкер доведеться розрізати.

Утім, підняти танкер повинні вже до осені, вважають експерти.

"Восени буде несприятлива погода, хвилювання моря, яке буде перешкоджати проведенню робіт. Тому будемо сподіватися, що піднімуть", - говорить Геннадій Дубов.

Компанії, які погодилися допомогти державі, дійсно мають великий досвід у цій сфері, додає колишній ексзаступник міністра інфраструктури Олександр Кава.

"Я сподіваюся, що все буде зроблено, оскільки ці компанії мають досвід в портовій і морській сфері", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше вартість підняття танкера оцінювалася приблизно в 25 млн грн.

Також нагадаємо, танкер DELFI зазнав аварії в листопаді минулого року і сів на мілину біля берегів Одеси. До кінця березня 2020 року за власником судна було виняткове право на ліквідацію аварії, у тому числі підняття танкера. Але в березні він звернувся до Генпрокурора, і вона продовжила йому термін для цього.

Остання його безуспішна спроба поставити на кіль танкер була в липні, коли обірвалися троси. Після цього держава відсторонила власника судна від операції і призначила конкурс на кращу пропозицію.

Вчора, 10 серпня, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що державі запропоновано допомогу від бізнесу - дві найбільші компанії "Краншип" і "Бруклін-Київ" погодилися підняти танкер безкоштовно.