Украинские бизнесмены предложили помочь государству и вытащить танкер Delfi бесплатно - Криклий

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 87928 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102713 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128023 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108009 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128291 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101442 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102226 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104078 просмотра

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4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 августа. УНН. Одна из частных компаний выступила с инициативой провести работы по поднятию судна Delfi без использования государственных средств. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает УНН.

"Трудно не согласиться с таким предложением. В операции по судоподъему Delfi для нас важны 2 критерия - способность выполнить поставленные задачи и возможность экономии средств налогоплательщиков", - отметил министр.

Вчера, 10 августа, был подписан трехсторонний договор между ОФ ГП "АМПУ", ООО "Краншип" и ООО "Бруклин-Киев" и начато ряд подготовительных работ для безопасности операции.

"Работы по судоподъему будет выполнять "Краншип", а "Бруклин-Киев" выступили с инициативой профинансировать сделку, за что им очень признательны", - подчеркнул министр.

Подготовительные работы включают: удаление песка из помещений судна, в частности, правого борта, удаление камней каменной гряды для возможности беспрепятственного выравнивания судна на левый борт, промывка песка под обшивкой для обеспечения выкренивания на левый борт, а также ряд мероприятий по снятию и удалению загрязняющих веществ с танков судна и тому подобное.

"Ждите хороших новостей. Все работают над уборкой памятника современности с городского пляжа", - отметил министр.

Напомним, ранее поднять Delfi пробовал судовладелец. Морское право гарантировало ему срок для самостоятельной ликвидации аварии до марта, который затем был продлен еще. Однако все его попытки оказались тщетными. Теперь за операцию взялось государство.

Различные компании, в том числе иностранные называли стоимость поднятия танкера в 1 млн евро.

Украинские Национальные Новости

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