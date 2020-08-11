Українські бізнесмени запропонували допомогти державі і витягти танкер Delfi безкоштовно - Криклій
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Одна з приватних компаній виступила з ініціативою здійснити роботи з підняття судна Delfi без використання державних коштів. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає УНН.
"Важко не погодитись з такою пропозицією. В операції з судопідйому Delfi для нас важливі 2 критерії – спроможність виконати поставлені задачі та можливість заощадження коштів платників податків", - зазначив міністр.
Вчора, 10 серпня, був підписаний трьохсторонній договір між ОФ ДП "АМПУ", ТОВ "Краншип" та ТОВ "Бруклін-Київ" і розпочата низка підготовчих робіт задля безпеки операції.
"Роботи з судопійдому виконуватиме "Краншип", а "Бруклін-Київ" виступили з ініціативою профінансувати операцію, за що їм безмежно вдячні", - наголосив міністр.
Підготовчі роботи включають: видалення піску з приміщень судна, зокрема, правого борту, видалення каменів кам’яної гряди для можливості безперешкодного вирівнювання судна на лівий борт, промивка піску під обшивкою для забезпечення викренювання на лівий борт, а також низка заходів зі зняття та видалення забруднюючих речовин із танків судна тощо.
"Чекайте гарних новин. Всі працюють над прибиранням пам’ятника сучасності з міського пляжу", - зазначив міністр.
Нагадаємо, раніше підняти Delfi пробував судновласник. Морське право гарантувало йому термін для самостійної ліквідації аварії аж до березня, який потім було продовжено ще. Однак всі його спроби виявилися марними. Тепер за операцію взялася держава.
Різноманітні компанії, зокрема іноземні називали вартість підняття танкеру в 1 млн євро.