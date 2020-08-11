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“Шансы 100%”: эксперты уверены, что государство и “Бруклин-Киев” поднимут танкер DELFI

“Шансы 100%”: эксперты уверены, что государство и “Бруклин-Киев” поднимут танкер DELFI

Киев  •  УНН

 • 15503 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. После неудачных попыток судовладельца поднять свой танкер DELFI, к операции приступило государство. Это будет первая их попытка, и она имеет все 100% шансов на успех. Об этом в комментарии УНН заявил транспортный эксперт Вячеслав Коновалов.

При этом он похвалил Министерство инфраструктуры за привлечение к операции профессионалов в лице “Краншип” и “Бруклин-Киев”. Первые, напомним, будут поднимать танкер, вторые — профинансируют эти работы. Таким образом, первая попытка государства поднять танкер получится для украинцев бесплатной и сэкономит немалые средства для налогоплательщиков.

“Шансы 100%, что подымут. Если государство привлекло "Бруклин-Киев“, они точно рассчитывают на успех. "Бруклин-Киев“ достаточно крупная компания. У них свой терминал в Одесском порту, и они, конечно, молодцы. Похвально. Они точно поднимут танкер”, — считает эксперт.

Он также добавляет, что танкер достаточно длительное время пролежал в воде, пока его собственник предпринимал безуспешные попытки его поднять — поэтому там, скорее всего, уже наблюдается коррозия судна, и не исключено, что танкер придётся разрезать.

Впрочем, поднять танкер должны уже до осени, считают эксперты.

“Осенью будет неблагоприятная погода, волнение моря, которое будет препятствовать проведению работ. Поэтому будем надеяться, что поднимут”, — говорит Геннадий Дубов.

Согласившиеся государству помочь компании действительно имеют большой опыт в этой сфере, добавляет бывший экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава.

“Я надеюсь, что все будет сделано, поскольку эти компании имеют опыт в портовой и морской сфере”, — подчеркнул он.

Напомним, ранее стоимость поднятия танкера оценивалась примерно в 25 млн грн.

Также напомним, танкер DELFI потерпел крушение в ноябре прошлого года и сел на мель возле берегов Одессы. До конца марта 2020 года за собственником судна было исключительное право на ликвидацию аварии, в том числе поднятие танкера. Но в марте он обратился к Генпрокурору, и она продлила ему срок для этого. 

Последняя его безуспешная попытка поставить на киль танкер была в июле, когда оборвались тросы. После этого государство отстранило собственника судна от операции и назначило конкурс на лучшее предложение.

Вчера, 10 августа, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что государству предложена помощь от бизнеса — две крупнейших компании “Краншип” и “Бруклин-Киев” согласились поднять танкер бесплатно. 

Украинские Национальные Новости

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